Названы лучшая и худшая прически для тонких волос

Британская стилистка Кэлли Борг назвала лучшую и худшую стрижки для обладательниц тонких волос. Комментарий эксперта приводит Express.

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Специалистка заявила, что женщинам необходимо избегать слишком длинных прядей, поскольку подобные укладки подчеркивают несовершенства шевелюры. При этом наиболее удачной в данном случае она назвала прическу боб.

«Как правило, короткие стрижки со слоями, придающими объем, лучше всего маскируют неравномерное расположение прядей», — пояснила Борг, отметив, что чаще всего волосы истончаются вдоль линии роста у лица, а также в районе пробора. Наиболее распространенными факторами, способствующими указанному явлению, являются изменение гормонального фона, дисфункция щитовидной железы, стресс, старение и генетика, заключила стилистка.