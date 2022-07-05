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2 часа назад

Стилистка назвала лучшую и худшую прически для тонких волос

Lenta.ru

Британская стилистка Кэлли Борг назвала лучшую и худшую стрижки для обладательниц тонких волос. Комментарий эксперта приводит Express.

Названы лучшая и худшая прически для тонких волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка заявила, что женщинам необходимо избегать слишком длинных прядей, поскольку подобные укладки подчеркивают несовершенства шевелюры. При этом наиболее удачной в данном случае она назвала прическу боб.

«Как правило, короткие стрижки со слоями, придающими объем, лучше всего маскируют неравномерное расположение прядей», — пояснила Борг, отметив, что чаще всего волосы истончаются вдоль линии роста у лица, а также в районе пробора. Наиболее распространенными факторами, способствующими указанному явлению, являются изменение гормонального фона, дисфункция щитовидной железы, стресс, старение и генетика, заключила стилистка.

В июне модные редакторы Vogue назвали длинные волосы лучшей прической для обладательниц круглого лица, поскольку они визуально удлиняют скулы. Парикмахер Дом Сили порекомендовала укладывать пряди мягкими волнами, чтобы придавать локонам объем. Таким методом пользуются актрисы Мила Кунис, Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор.

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