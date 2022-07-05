5 бьюти-услуг, которые вы должны делать каждое лето

Лето — тяжелый сезон для кожи лица и тела, а также волос. Ей необходим особый уход, который требует обязательного посещения салона. Основатель салона красоты Golden Avenue Анастасия Гольдина рассказала, без каких процедур не обойтись в этом сезоне.

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Перманентный макияж

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В жаркое время особенно сложно наносить макияж на лицо. Помимо стандартных проблем можно столкнуться с излишними потоотделениями, которые будут портить любой мейк. Для того, чтобы это не произошло достаточно заранее продумать план действия и сделать перманентный макияж губ, который сэкономит не одну минуту времени. Кроме того, результат добавит объёма в губах и создаст безупречный эффект «макияжа без макияжа» в стиле культовых супермоделей. Актуальный перманент губ выполняется в акварельной технике, омбре, технике перманентной помады. Вся форма равномерно заполняется пигментом в одном оттенке. Итог — пышные и естественно розовые губы.

Уход за бровями

Бровям также следует обеспечить необходимый уход, в том числе, благодаря перманенту. У современных составов для подобного макияжа стойкая текстура, которая не позволяет выцветать и появляться красным пятнам. Существует несколько техник выполнения: волосковая, пудровая, теневая и другие. Примечательно, что результат после визита к косметологу сохраняется 2–3 года. Понадобится разве что несколько походов в салон для коррекции. Однако все случаи индивидуальны, поэтому необходимо консультироваться со своим врачом.

Маникюр и педикюр

Уход за ногтями — регулярная, необходимая процедура для каждой девушки. Летом ногти особенно нуждаются в правильно салонном маникюре. Он должен быть поэтапный: от ухода за кутикулой и ванночек до яркого покрытия. В педикюре важно соблюсти все правила увлажнения, чтобы пальчики в открытых босоножках смотрелись безупречно аккуратно.

Смена цвета и укладки

В теплый сезон можно попробовать эксперименты, в том числе с цветом волос и стрижкой. Летом 2022 года актуальной остаётся короткая и средняя длина. Для того, чтобы уложить волосы потребуется опытный стилист. Для вечеринки или завтрака с подругой подойдёт лёгкая волна и немного блеска. Кроме того, в салоне можно совместить сразу все процедуры: стрижка, уход, смена цвета волос и укладка.

Макияж на летний вечер