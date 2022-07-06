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49 минут назад

Визажист перечислил правила летнего макияжа

Вечерняя Москваиещё 1

Летом в макияже и уходе за кожей лица нужно сделать акцент на чистоте и легкости. Обычный многоступенчатый уход можно заменить на щадящий: очищение, увлажнение и защита от солнца. Об этом рассказал визажист Захар Гринов.

Визажист перечислил правила летнего макияжа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Макияж может и должен присутствовать летом на лице женщины! Но он должен быть «легким» — тяжелые крема могут просто убить кожу, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.

Также стоит отказаться от средств по уходу, которые содержат спирт. Он будет стягивать и высушивать кожу.

В выборе косметики важно, чтобы тушь, карандаш для бровей, подводка и другие средства были водостойкими. Так девушка не будет переживать, что макияж растечется под воздействием воды или пота.

Он также посоветовал женщинам особенно бережно относиться к коже вокруг глаз. Эту зону следует тщательно увлажнять, а летом защищать темными очками.

Красота,
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