Визажист перечислил правила летнего макияжа

Летом в макияже и уходе за кожей лица нужно сделать акцент на чистоте и легкости. Обычный многоступенчатый уход можно заменить на щадящий: очищение, увлажнение и защита от солнца. Об этом рассказал визажист Захар Гринов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Макияж может и должен присутствовать летом на лице женщины! Но он должен быть «легким» — тяжелые крема могут просто убить кожу, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.

Также стоит отказаться от средств по уходу, которые содержат спирт. Он будет стягивать и высушивать кожу.

В выборе косметики важно, чтобы тушь, карандаш для бровей, подводка и другие средства были водостойкими. Так девушка не будет переживать, что макияж растечется под воздействием воды или пота.