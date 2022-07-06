Почему мы неправильно используем фен: парикмахер раскрыл секреты

Сушка волос феном — это часть ежедневной рутины, которую мы привыкли выполнять на автомате. Однако по словам легендарного парикмахера Майкла ван Кларка, большинство людей сушат волосы неправильно, тем самым повышая их шансы на ломкость. Какие ошибки чаще всего допускают, в этом, казалось бы, обыденном деле, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Пророк" Кадр из фильма "Пророк"

Майкл ван Кларк называет самую распространенную ошибку в сушке волос так – «слишком жарко, слишком близко, слишком долго». Все три проблемы объединяет в себе насадка для фена. Она концентрирует слишком много тепла, направляя его на волосы, а ее близкое положение к прядям может их пересушивать и повреждать.

Решение до абсурдного простое – выбросить насадку. И, как советует Майкл, держать фен на расстоянии трех сантиметров от волос. Хотя многие мастера по волосам советуют придерживаться не менее 15 сантиметров между прядями и феном. Еще один важный этап, про который нельзя забывать, – использование термозащиты. Прежде, чем сушить пряди, распылите на волосы спрей – он поможет равномерно распределить тепло, благодаря чему волосы будут нагреваться медленнее.