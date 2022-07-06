6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Даже правильно подобранный уход не сделает локоны здоровыми, если вы допускаете эти промахи.

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Блестящие, ухоженные волосы могут стать лучшим аксессуарам, качество локонов говорит об ухоженности девушки. Но иногда неочевидные промахи в уходе за прядями крадут красоту волос. Отказавшись от таких ритуалов, можно уже через пару недель заметить, что локоны стали дольше оставаться чистыми, меньше путаться и больше переливаться на солнце.

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Ошибка 1: Редко мыть расческу

Если ваши волосы быстро грязнятся, становятся жирными и неопрятными, задумайтесь о том, достаточно ли часто вы моете щетку. На ней скапливается пыль, кожное сало, укладочные средства, а затем все это распределяется по чистым волосам.

Очищать расческу нужно не реже раза в неделю, лучше делать это с помощью специальной кисточки или старой зубной щетки. Кстати, стайлеры и плойки тоже нуждаются в очищении, правда, немного реже.

Ошибка 2: Не сушить волосы феном

Да, мы знаем множество мифов о том, как вредна сушка волос горячим воздухом: пряди истончаются, обламываются, кожа головы сохнет, что приводит к выпадению волос. Однако трихологи уверяют, что для длинных локонов гораздо губительнее долго оставаться мокрыми. Лишняя влага заставляет волос разбухать изнутри, ломает чешуйки и приводит к выпадению и сечению.

Сушить волосы можно после каждого мыться, используя низкотемпературный режим и держа фен на расстоянии 15—20 сантиметров.

Ошибка 3: Забывать о массаже головы

С возрастом мышцы и сухожилия на голове ссыхаются и сильнее примыкают к черепу, что приводит к нарушению циркуляции крови у луковиц волос, а значит, их выпадению. Избежать этого поможет массаж: перед мытьем головы уделите минуту или две мягким движениям — аккуратно пальцами сдвигайте кожу и мышцы головы, затем возвращайте назад. Кстати, такая процедура отлично влияет и на цвет лица.

Ошибка 4: Не пользоваться скрабом для кожи головы

Удачно подобранный шампунь — далеко не единственный способ сохранить волосы здоровыми и красивыми. Важно очищать кожу головы от более серьезных загрязнений. Используйте пилинги или скрабы, чтобы облегчить доступ кислорода к луковице волоса. Эту процедуру не нужно проводить часто, но и забывать о ней не стоит.

Ошибка 5: Спать с распущенными волосами

Многим знакомо это ощущение — расчесать волосы перед сном, а утром обнаружить, что пряди запутались и выглядят ужасно. Трихологи советуют обладательницам длинных локонов отказаться от идеи спать с распущенными волосами и собирать локоны в свободную косичку.

Ошибка 6: Постоянно носить высокий хвост