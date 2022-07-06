Названы самые модные идеи для летнего маникюра

Создатель торговых марок профессиональных товаров для маникюра Евгения Имель рассказала «Вечерней Москве» о самых модных идеях для летнего маникюра.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Лето — это время самых ярких оттенков в маникюре. В жаркий сезон можно экспериментировать и воплощать новые идеи. Трендовый маникюр порадует девушек своим оригинальным дизайном, — отметила эксперт.

Так, цветной френч вместо привычных светлых оттенков привнесет многообразие яркости и цвета в дизайн маникюра. Декорировать кончики ногтей можно разными смешениями оттенков, также будет актуален матовый френч с различной формой ногтя.

По словам Имель, дизайн с неоновыми оттенками, которые пришли к нам из 80-х, не менее популярен. Так, любимый оттенок модниц — это розовый.

Он стоит наравне с ярко-оранжевым, кислотно-зеленым и ультра-желтым. Эксперт рекомендует попробовать смесь принтов или градиентный дизайн из предложенных цветов.

Также в летнем сезоне модный маникюр со стемпингом будет смотреться ярко и необычно. Стемпинг выполняется с помощью специального набора: при такой технике можно комбинировать рисунки и принты.

Помимо этого, специалист рекомендует присмотреться к длинным ногтям, так называемым стилетам. Можно экспериментировать, так как любой дизайн будет смотреться эффектно.