Косметолог назвала суперпродукты для молодости кожи

Врач-косметолог-дерматолог Алина Перманова рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для сохранения молодости кожи, и объяснила, за счет каких свойств они так полезны.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам доктора, в пищу нужно употреблять как можно больше продуктов, богатых антиоксидантами. Как только эти запасы истощаются, клетки не могут справиться с окислительным стрессом, что приводит к их старению.

— Первое вещество, которое очень важно для борьбы с окислительным стрессом, — это цинк. Это активатор ферментов, поэтому допускать его дефицита нельзя. Наибольшее его количество содержится в устрицах, подсолнечных и тыквенных семечках, кунжуте, мясе, сыре, овсяной крупе, бобовых и в какао,

— рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй важный компонент молодости кожи — это селен. Он содержится в бразильских орехах, рыбе и морепродуктах.