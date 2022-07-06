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1 час назад

Косметолог назвала суперпродукты для молодости кожи

Вечерняя Москва

Врач-косметолог-дерматолог Алина Перманова рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для сохранения молодости кожи, и объяснила, за счет каких свойств они так полезны.

Косметолог назвала суперпродукты для молодости кожи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам доктора, в пищу нужно употреблять как можно больше продуктов, богатых антиоксидантами. Как только эти запасы истощаются, клетки не могут справиться с окислительным стрессом, что приводит к их старению.

— Первое вещество, которое очень важно для борьбы с окислительным стрессом, — это цинк. Это активатор ферментов, поэтому допускать его дефицита нельзя. Наибольшее его количество содержится в устрицах, подсолнечных и тыквенных семечках, кунжуте, мясе, сыре, овсяной крупе, бобовых и в какао,

— рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй важный компонент молодости кожи — это селен. Он содержится в бразильских орехах, рыбе и морепродуктах.

При этом самой высокой эффективностью обладают биологически активные добавки в форме селенометионина. Это средство может быть потенциальным способом профилактики лечения фотостарения кожи.

Красота,
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