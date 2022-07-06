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2 часа назад

Названы самые популярные пластические операции

Inc-News

Многим из нас что-то не нравится в собственной внешности. Кто-то принимает свои недостатки и не обращает на них внимания, а кто-то начинает искать пути решения проблемы, обращается к пластическим хирургом с запросом на изменения.

Названы самые популярные пластические операции
Фото: Inc-NewsInc-News

Главный врач центра инновационной медицины Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф рассказал корреспонденту "Говорит Москва" о том, какие виды хирургического вмешательства особенно популярны. По его словам, среди желающих сделать операцию больше женщин — 90%. Мужчин — 10%. Чаще всего представители сильной половины человечества обращаются за пересадкой волос и липосакцией живота.

А дамы просят скорректировать форму носа или век. Популярность операций по изменению формы груди также не спадает.

"Самые популярные — это липосакция, блефоропластика, ринопластика и грудь", — подытожил доктор.

Красота,
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