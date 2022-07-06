Блогер захотела «русские губы» и осталась с внешностью обезьяны

«Это не из-за русской техники. У тебя просто аллергическая реакция», «Я косметолог и никогда не встречала ничего подобного», «"Русские губы" всегда раздуваются, это нормально, подожди пару дней», «Мои губы так же отекали, но потом все прошло. Теперь я довольна», — писали они.