Как продлить молодость без применения ботокса

Расскажем о нескольких эффективных упражнениях, которые помогут укрепить овал лица, избавиться от мимических, носогубных морщинок и заломов на лбу. Делайте их каждый день, и результат не заставит себя ждать.

Фото: Inc-News Inc-News

Каждая женщина мечтает как можно дольше сохранить свежую, упругую, молодую кожу, однако не все догадываются, что всё в наших силах, и мы можем достичь цели, не прибегая к пластическим операциям или ботоксу. В интернете представлено множество различных упражнений, как не запутаться в их разнообразии?

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Мы поможем вам сделать шаг навстречу к «вечной» молодости! Для этого достаточно взять в привычку правило – каждый день делать гимнастику для лица. Мы подготовили подборку эффективных и легких упражнений, на выполнение которых вам понадобится всего лишь 10–15 минут в день!

Лобная мышца

Ставим указательные пальцы над бровями по линии их роста полукругом. Фиксируем их в таком положении и как бы «повисаем», просто ощущая вес рук. Важно, чтобы лица касались только указательные пальцы. Далее поднимаем брови вверх 20 раз.

При выполнении упражнения важно чувствовать сопротивление лобной мышцы, в таком случае не будут образовываться заломы и морщинки. Не сдвигаем пальцы к носу. Межбровка должна быть разглажена.

После выполнения упражнения легкими постукиваниями кончиками пальцев расслабляем лобную мышцу.

Межбровная зона

Руки ставим «домиком» на лоб, фиксируя всю лобную мышцу, и чуть опускаем, как бы «повисли». Из этого положения поднимаем брови 20 раз. Когда мы поднимаем брови, межбровная зона активно включается в работу. Морщины, которые образуются в данной зоне, при такой нагрузке разглаживаются.

Круговая мышца глаз

Делаем взгляд более распахнутым, укрепляя круговую мышцу глаз. Для этого берем указательный палец одной руки и фиксируем внутренний уголок глаза, берем два пальчика другой руки, и ставим их над глазом и под глазом ближе к краю брови. Чуть раздвигаем пальцы, и из этого положения будем щурить глазки.

Важно делать упражнение изолированно, не включая в работу второй глаз, не морщить лоб. Щурим только глаз. При выполнении пальцы должны чувствовать вибрацию. Достаточно небольшой амплитуды движений, главное – делать упражнение правильно.

Укрепляем нос

Для того, чтобы носик оставался красивым и аккуратным, его тоже нужно укреплять. Вот одно эффективное упражнение. Указательный палец ставим у основания носа. Затем из этого положения закатываем верхнюю губу за верхние зубы. При каждом движении мы делаем усилие, а указательный палец оказывает сопротивление.

Носогубные складки

Делаем губами плотный овал: сначала вытягиваем губы «трубочкой», а затем прижимаем к верхним зубам. Делаем упражнение 20 раз, на 20-й раз задерживаемся и считаем в таком положении до 20-ти.Важно: при выполнении упражнения губы не вытягиваем в «поцелуй», не смыкаем и не подворачиваем внутрь.

Второй подбородок

Одну кисть зажимаем в кулак, второй ее обхватываем и упираемся в зону второго подбородка. Из этого положения медленно открываем рот, при этом руками оказывая сопротивление. За счет этого, когда мы будем открывать рот, включается в работу зона, где образовывается второй подбородок.

Шея

Закатываем губы за зубы, при этом не выпячиваем нижнюю челюсть вперед и не смыкаем рот. Далее включаем мышцы шеи. Представляем, как будто лежим на полу и хотим начать качать пресс, в этот момент включается боковая мышца шеи, чтобы держать голову. В этом упражнении делаем то же самое. Закатываем губы за зубы, широко улыбаемся и начинаем работать шеей. Делаем упражнение 20 раз.

Ну и напоследок, коротко расскажем о трех привычках, которые помогут подтянуть овал лица, разгладить морщины около глаз и сделать лицо более свежим. Всё очень просто.

Учимся держать язык правильно. Держим язык, «прилепленным» к верхнему нёбу – учимся держать язык правильно. Язык должен плотно по всей длине прижиматься к верхнему нёбу. Результат: подтянется второй подбородок, уйдут желваки, а скулы станут выше.

Шевелим апоневрозом (сухожильный «шлем», покрывающий череп). Ставим пальцы жёстко на скальп, продавливая до черепа, и двигаем кожу и ткань туда-сюда, проходя по всей поверхности головы. Результат: лифтинг лба и верхнего века, снятие отечности лица, ускорение роста волос.

Улыбаемся в скулы – уголками губ вверх, напрягая скуловые бугры. Результат: уйдут складки-марионетки, тонус скуловых мышц, лифтинг центральной части и овала лица.