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1 час назад

7 ошибок, которые ежедневно крадут красоту

WomanHit.ru

Десятки баночек и флакончиков в ванной комнате, многоступенчатая система ухода и консультации с косметологом — кажется, образ должен быть идеальным, но маленькие, почти незаметные привычки, крадут красоту ежедневно.

7 ошибок, которые ежедневно крадут красоту
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Ошибка №1: Неправильно умываться

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Очищение кожи — один из важных этапов ухода, но есть несколько подводных камней. Во-первых, нельзя умываться слишком часто, можно пересушить кожу и лишить ее защитного барьера. Во-вторых, стоит отказаться от использования полотенца и жестких спонжиков: они оставляют на лице микротравмы, это может привести к появлению акне и высыпаний. Важна и температура воды: слишком горячая и холодная могут травмировать лицо, поэтому умывайтесь водой комнатной температуры.

Ошибка №2: Касаться лица руками

По статистике, мы прикасаемся к лицу несколько тысяч раз за день, даже не замечая этого. Так на кожу попадают грязь и бактерии, ведь в течение дня мы беремся за грязные поручни, открываем двери, поправляем волосы. Незаметно можно спровоцировать высыпания и даже грибковые заболевания. Кроме того, плохая идея — подпирать лицо руками: это привычка приводит к появлению новых морщин.

Ошибка №3: Не заботиться о секущихся кончиках

Длинные волосы выглядят очень эффектно, но только в том случае, если о них заботятся и вовремя подстригают секущиеся кончики. Чтобы предотвратить появление рассеченных волос, необходимо отказаться от расчесывания мокрых прядей, начать пользоваться маслами и специальными средствами, которые запаивают чешуйки.

Ошибка №4: Частое использование скрабов и пилинга

Устранять ороговевшие частички эпидермиса рекомендуют все специалисты, но делать это нужно не чаще одного раза в неделю. Иначе кожа будет быстрее жирниться, стремясь восполнить потерянный барьер.

Ошибка №5: Не мыть кисти

На кисточках для макияжа бактерии чувствуют себя просто прекрасно, они активно размножаются в жирных текстурах. В ворсе могут появиться инфекции, да и макияж грязными кистями будет выглядеть неопрятно.

Ошибка №6: Кусать губы

Пока кто-то грызет ногти, другие в стрессе покусывают губы. Во-первых, губы в трещинках не выглядят привлекательно, во-вторых, в микроязвочках могут появиться инфекции, которые приведут к воспалению.

Ошибка №7: Не защищаться от солнца

Кажется, о необходимости средств с SPF знают все, но пользуются ими, к сожалению, не многие. При этом солнечные лучи могут привести к появлению ранних морщин, вызвать пигментацию и спровоцировать воспаления.

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