Какой педикюр в тренде этим летом

Лето — время босоножек и юбочек, время, когда без педикюра ну никуда! Если вы не знаете какой цвет в моде или не нашли «тот самый», мы спешим к вам на помощь с самыми стильными и актуальными дизайнами.
Фото: eva.rueva.ru
- Каждая хотя бы раз за лето должна сделать белый педикюр, особенно к концу лета, когда тело приобретает золотисто-бронзовые оттенки. На контрасте с загорелым телом такой простой вариант выглядит просто потрясающе, дополните образ браслетами из бисера или ракушек на щиколотке, а этнические кольца добавят загадочности.
- Любительницам классики предлагаем добавить яркости в обыденный педикюр и разбавить нюд строгим белым, а для еще большего акцента добавить выкладку из голографических камней.
- Если хочется сочности и яркости, не найдешь более удачного варианта, чем ногти разных цветов с акцентным ногтем, если хочется добавить рисунок, подложку рекомендуется сделать белого цвета, на ней наиболее удачно будут смотреться любые рисунки или наклейки.
- Итак, слайдеры! Настоящее спасение, когда хочется абсолютно любой дизайн, для этого вовсе не нужно художественное образование специалиста по педикюру, и отпадает необходимость вырисовывать каждую линию, а результат художеств не окажется неожиданным, ведь вы сами выберете рисунок из предложенных картинок. Подложку так же стоит выбирать белого цвета, если рисунок контрастный.
- Флористика на ногтях — хит последних нескольких лет. Такой дизайн смотрится очень свежо и легко, а для его исполнения потребуется лишь тоненькая кисточка и несколько изящных мазков. Если мастер совсем не рисует, можно опять-таки прибегнуть к помощи слайдеров.
- Анималистичный принт. Очень смело, но очень стильно, в исполнении можно использовать как натуральные природные оттенки, так и яркие, а можно и обыграть нежными тонами, как на нашем примере. Обратите внимание, что акцентными сделаны по два ногтя.
- Если вы планируете поездку на море, выберите светло-бирюзовое покрытие, цвет отлично сочетается с природой, выглядит сдержанно, но при этом ярко.
- Градиентное покрытие уже долгое время не сдает позиции, стоит обратить внимание на подборку цветов. Они должны гармонично перекликаться, но при этом не забирать все внимание на себя. Сиреневый с нежно-розовым и оливковым — отличный пример, когда цвета «ладят» друг с другом.
- К приглушенно-желтому тоже стоит присмотреться, этот поистине летний цвет ярко смотрится на загорелых ножках.
- Нюд — это бессмертная классика, некоторые не могут носить на ногтях что-то кроме нюда, другие же считают этот цвет бледным и недостойным быть на их ноготочках. Если вы не относитесь ни к первому, ни ко второму типу, вам стоит попробовать, есть возможность влюбиться в натуральность такого покрытия.
- Для тех, кто любит, чтобы маникюр и педикюр сочетались между собой, мы рекомендуем двухцветную палитру гармоничных пастельных или же ярких тонов. С помощью такого дизайна вам удастся создать завершенный и стильный образ, можно добавить несложный рисунок.
- Любительницам скромных тонов рекомендуем присмотреться к палитрам серо-бежевых оттенков, такому педикюру можно добавить живости с помощью россыпи мелких блесток.
- Конечно же классический белый френч, смотрится очень опрятно и нежно, используется база-камуфляж, затем косточкой выводится линия, работа кропотливая и требует отточенности, мастерства специалиста.
- Яркий френч появился достаточно недавно, но в него влюбились сразу же! Броско, но при этом пальчики выглядят очень аккуратно и ухоженно.
- Черные тона летом тоже имеют место быть, но мы порекомендуем разбавить их россыпью блесток или глиттером, тогда черный будет смотреться эффектно, а на солнце и вовсе космически!
Если вам понравился какой-либо дизайн, не откладывайте, запишитесь к мастеру и непременно сделайте свой педикюр мечты!
Фото: свободные источники / социальные сети