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2 часа назад

Ножки под босоножки! 15 трендовых педикюров этого лета

Eva.ru

Лето — время босоножек и юбочек, время, когда без педикюра ну никуда! Если вы не знаете какой цвет в моде или не нашли «тот самый», мы спешим к вам на помощь с самыми стильными и актуальными дизайнами.

Какой педикюр в тренде этим летом
Фото: eva.rueva.ru
  1. Каждая хотя бы раз за лето должна сделать белый педикюр, особенно к концу лета, когда тело приобретает золотисто-бронзовые оттенки. На контрасте с загорелым телом такой простой вариант выглядит просто потрясающе, дополните образ браслетами из бисера или ракушек на щиколотке, а этнические кольца добавят загадочности.
  2. Любительницам классики предлагаем добавить яркости в обыденный педикюр и разбавить нюд строгим белым, а для еще большего акцента добавить выкладку из голографических камней.
  3. Если хочется сочности и яркости, не найдешь более удачного варианта, чем ногти разных цветов с акцентным ногтем, если хочется добавить рисунок, подложку рекомендуется сделать белого цвета, на ней наиболее удачно будут смотреться любые рисунки или наклейки.
  4. Итак, слайдеры! Настоящее спасение, когда хочется абсолютно любой дизайн, для этого вовсе не нужно художественное образование специалиста по педикюру, и отпадает необходимость вырисовывать каждую линию, а результат художеств не окажется неожиданным, ведь вы сами выберете рисунок из предложенных картинок. Подложку так же стоит выбирать белого цвета, если рисунок контрастный.
  5. Флористика на ногтях — хит последних нескольких лет. Такой дизайн смотрится очень свежо и легко, а для его исполнения потребуется лишь тоненькая кисточка и несколько изящных мазков. Если мастер совсем не рисует, можно опять-таки прибегнуть к помощи слайдеров.
  6. Анималистичный принт. Очень смело, но очень стильно, в исполнении можно использовать как натуральные природные оттенки, так и яркие, а можно и обыграть нежными тонами, как на нашем примере. Обратите внимание, что акцентными сделаны по два ногтя.
  7. Если вы планируете поездку на море, выберите светло-бирюзовое покрытие, цвет отлично сочетается с природой, выглядит сдержанно, но при этом ярко.
  8. Градиентное покрытие уже долгое время не сдает позиции, стоит обратить внимание на подборку цветов. Они должны гармонично перекликаться, но при этом не забирать все внимание на себя. Сиреневый с нежно-розовым и оливковым — отличный пример, когда цвета «ладят» друг с другом.
  9. К приглушенно-желтому тоже стоит присмотреться, этот поистине летний цвет ярко смотрится на загорелых ножках.
  10. Нюд — это бессмертная классика, некоторые не могут носить на ногтях что-то кроме нюда, другие же считают этот цвет бледным и недостойным быть на их ноготочках. Если вы не относитесь ни к первому, ни ко второму типу, вам стоит попробовать, есть возможность влюбиться в натуральность такого покрытия.
  11. Для тех, кто любит, чтобы маникюр и педикюр сочетались между собой, мы рекомендуем двухцветную палитру гармоничных пастельных или же ярких тонов. С помощью такого дизайна вам удастся создать завершенный и стильный образ, можно добавить несложный рисунок.
  12. Любительницам скромных тонов рекомендуем присмотреться к палитрам серо-бежевых оттенков, такому педикюру можно добавить живости с помощью россыпи мелких блесток.
  13. Конечно же классический белый френч, смотрится очень опрятно и нежно, используется база-камуфляж, затем косточкой выводится линия, работа кропотливая и требует отточенности, мастерства специалиста.
  14. Яркий френч появился достаточно недавно, но в него влюбились сразу же! Броско, но при этом пальчики выглядят очень аккуратно и ухоженно.
  15. Черные тона летом тоже имеют место быть, но мы порекомендуем разбавить их россыпью блесток или глиттером, тогда черный будет смотреться эффектно, а на солнце и вовсе космически!
Видео дня

Если вам понравился какой-либо дизайн, не откладывайте, запишитесь к мастеру и непременно сделайте свой педикюр мечты!

Фото: свободные источники / социальные сети

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