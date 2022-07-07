Стилист назвала "срок годности" бюстгальтеров

В ролике стилист предложила зрителям угадать, сколько времени можно носить бюстгальтер - 3, 6 или 12 месяцев. Ответом стало - 30 дней, после чего, как она утверждает, белье можно выбрасывать. Никола Крук уточнила, что это касается случаев, если женщина носит один и тот же лифчик и не имеет других. Большинство пользовательниц соцсетей в разделе комментариев написали, что они не избавляются от бюстгальтера до тех пор, пока он не будет полностью изношен или не порвется в определенных местах.