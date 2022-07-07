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55 минут назад

Стилист Никола Крук назвала "срок годности" бюстгальтеров

Газета.Ru

Любой бюстгальтер выдерживает носку лишь в течение 30 дней. Об этом рассказала специалист по подбору белья Никола Крук в своем видео в TikTok, сообщает The Sun.

Стилист назвала "срок годности" бюстгальтеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ролике стилист предложила зрителям угадать, сколько времени можно носить бюстгальтер - 3, 6 или 12 месяцев. Ответом стало - 30 дней, после чего, как она утверждает, белье можно выбрасывать. Никола Крук уточнила, что это касается случаев, если женщина носит один и тот же лифчик и не имеет других. Большинство пользовательниц соцсетей в разделе комментариев написали, что они не избавляются от бюстгальтера до тех пор, пока он не будет полностью изношен или не порвется в определенных местах.

"Я ношу один и тот же 5 раз в неделю в течение последних 5 лет, и он до сих пор как новый", "У меня один бюстгальтер уже целых 7 лет", "Я могу носить свой бюстгальтер практически каждый день, а прошло уже более 30 дней", "Если я потрачу 30 фунтов на лифчик, поверьте, я буду носить его как минимум год",

— написали пользователи в комментариях.

Красота,
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