Стилист назвала "срок годности" бюстгальтеров

Любой бюстгальтер выдерживает носку лишь в течение 30 дней. Об этом рассказала специалист по подбору белья Никола Крук в своем видео в TikTok, сообщает The Sun.
В ролике стилист предложила зрителям угадать, сколько времени можно носить бюстгальтер - 3, 6 или 12 месяцев. Ответом стало - 30 дней, после чего, как она утверждает, белье можно выбрасывать. Никола Крук уточнила, что это касается случаев, если женщина носит один и тот же лифчик и не имеет других. Большинство пользовательниц соцсетей в разделе комментариев написали, что они не избавляются от бюстгальтера до тех пор, пока он не будет полностью изношен или не порвется в определенных местах.
"Я ношу один и тот же 5 раз в неделю в течение последних 5 лет, и он до сих пор как новый", "У меня один бюстгальтер уже целых 7 лет", "Я могу носить свой бюстгальтер практически каждый день, а прошло уже более 30 дней", "Если я потрачу 30 фунтов на лифчик, поверьте, я буду носить его как минимум год",
— написали пользователи в комментариях.