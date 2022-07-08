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3 часа назад

Врач рассказала о вреде и пользе солнечного загара

Вечерняя Москва

Врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова перечислила плюсы и минусы солнечного загара.

Врач рассказала о вреде и пользе солнечного загара
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, загар — защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения, которая предохраняет кожу от чрезмерного воздействия солнечных лучей. Также благодаря этому в коже образуется витамин D, укрепляющий костные ткани. Это особенно важно в детском возрасте.

— Солнце также усиливает выработку серотонина (гормона радости), половых гормонов (в частности, тестостерона у мужчин), способствует укреплению иммунной системы, активизирует многие процессы в организме, а также улучшают эмоциональное состояние. С этой точки зрения загар — это хорошо, — отметила Кожевникова.

При этом чрезмерное ультрафиолетовое облучение повышает риск развития рака кожи, а также меланомы — одной из самых агрессивных и злокачественных опухолей. Также ультрафиолет является одним из главных факторов старения кожи, а частое воздействие солнечных лучей, особенно в солярии, провоцирует быструю потерю тонуса кожи, после чего она покрывается морщинами.

Кроме того, у некоторых людей солнце может спровоцировать высыпания на коже, а также покраснения, зуд, волдыри и шелушения.

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