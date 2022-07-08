Как избавиться от пухлых щек: эффективные методики

Считается, что узкий подбородок, четкая линия скул, маленькие щеки выглядят очень благородно, аристократично и привлекательно. На сегодняшний день такие черты лица считаются «стандартом красоты». Но что делать тем, кого природа «обделила»? Можно удалить комки Биша. О нюансах этой операции – новый материал на Passion.ru

Удаление комков Биша – простая операция, позволяющая уменьшить щеки, выделить скулы, сузить нижнюю половину лица.

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Оксана Решетняк Пластический хирург клиники «Семейная», направление Beauty

Комки Биша – это жировые отложения в области щек. Операция по удалению жировых мешков делает лицо тоньше, точенее и выделяет скулы. Размер жировых пакетов Биша варьируется от человека к человеку, независимо от его веса. У некоторых людей их размер обусловлен наследственностью. В этом случае единственный способ удалить жировые отложения Биша – это операция.

Где располагаются комки Биша

Комки Биша располагаются между наружными и внутренними мышцами щек. Рядом с ними находятся околоушные слюнные железы. Анатомически жевательная жировая ткань может заполнять область под глазами и доходить до линии челюсти.

Почему комки Биша «появляются» на лице

На самом деле жировая ткань на щеках есть абсолютно у всех, но у одних она более выражена, а у других – почти незаметна. Это связано прежде всего с анатомическими особенностями человека. Жировые отложения в области щек более заметны у тучных людей, метисов и лиц восточных национальностей. Функции, выполняемые комками Биша, учеными окончательно не установлены. Есть две версии. Согласно первой из них, они помогают младенцу сосать грудь матери. Во взрослой жизни они становятся не нужны. По второй версии жировые мешочки помогают взрослым жевать, а также сохраняют упругость кожи лица с возрастом. По этой причине многие врачи скептически относятся к косметической процедуре по их удалению.

Удаление комков Биша: показания к операции

Прежде всего хирурги рекомендуют операцию восточным девушкам с круглым лицом, толстой кожей и широкими скулами. Женщинам европейского типа с узкими скулами косметическая процедура не нужна.

Если у вас тонкая кожа, откажитесь от удаления комков Биша, потому что с возрастом лицо станет выглядеть более «упавшим» и истощенным. Если у вас лишний вес, после операции вы почти не заметите результата. В эстетических целях операция показана женщинам с нормальным весом.

Комки Биша: противопоказания к операции

у вас сахарный диабет;

при воспалительных процессах в области щек;

при наличии инфекционных заболеваний;

при обострении хронических заболеваний;

при плохом свертывании крови;

пациентам до 25 лет. Эстетическая операция имеет ряд стандартных ограничений. Ни в коем случае нельзя удалять комки Биша, если:

Удаление комков Биша: мнение врачей

Многих пациентов волнует отдаленный результат после удаления комков Биша. По словам врачей, с возрастом подкожный жир уменьшается, поэтому вполне вероятно, что в какой-то момент щеки станут более впалыми. Нет исследований, однозначно говорящих о том, что удаление жировой ткани в области щек неизбежно приведет к плачевным результатам.

Некоторые врачи выступают против удаления жировых мешков. По их мнению, с возрастом человек теряет объемы, и удаление щечной жировой ткани может придать лицу уставший вид.

Плюсы удаления комков Биша

У вас не будет видимых шрамов на щеках, так как операция проводится во рту. Правильное удаление мешков Биша улучшает овал лица. В этих местах не появятся новые жировые отложения, даже если вы наберете вес. Операция длится всего 20-30 минут. Вы вернетесь к нормальной жизни через три дня. Хирургия поможет создать более зрелый контур лица у взрослых, которым не нравится «детское лицо».

Недостатки удаления комочков Биша

С возрастом щеки уменьшаются, поэтому скулы могут сильно спадать. Хотя научных доказательств нет, врачи рекомендуют не делать операцию в возрасте от 20 до 30 лет из-за высокого риска. Если хирург удалит слишком много жира, то ваше лицо будет выглядеть болезненным. Кроме того, после операции лицо может выглядеть асимметрично, если хирург удаляет разное количество щечного жира с обеих сторон лица Отек сохраняется в течение нескольких недель.

Есть ли какие-либо риски, связанные с операцией по удалению комков Биша

повреждение лицевого нерва;

кровоизлияние;

спазм жевательных мышц. Доверяйте свое здоровье только профессиональным пластическим хирургам. Хотя процедура достаточно проста, врач может нечаянно повредить околоушные слюнные железы. В результате может появиться онемение или даже частичный паралич лица. Кроме того, научные исследования доказывают, что операция по удалению жировой ткани в области щек может иметь такие последствия:

Любые риски связаны в первую очередь с профессионализмом врача.

Существуют ли альтернативы операции по удалению комков Биша

Некоторые женщины выбирают косметологические методы лечения, такие как уколы и инъекции гиалуроновой кислоты. Они помогут сделать ваши скулы более очерченными. Для достижения четкого овала лица некоторые используют жир, который добавляют в наиболее выступающие точки скул. Так лицо визуально сужается. Единственным недостатком таких процедур является то, что их необходимо периодически повторять.

Как проводится операция по удалению комков Биша

Комки Биша удаляют только хирургическим путем. Операция проводится под местной анестезией. Врач делает небольшие надрезы на внутренней стороне щек, затем использует хирургические инструменты с тонкими наконечниками, чтобы определить количество щечной жировой ткани и выдавить комок размером с грецкий орех.

Большинство людей очень хорошо переносят процедуру и сравнивают ее с обычным стоматологическим осмотром. Пациентов отправляют домой со специальным поддерживающим бандажом для лица, а врач назначает специальные полоскания для предотвращения развития возможных инфекций.

Как восстановиться после операции

В домашних условиях вам необходимо три дня прикладывать лёд к щечной области, чтобы снять отек и облегчить дискомфорт. Некоторые врачи рекомендуют постоянно пить воду. Первые две недели после операции вам необходимо носить специальный бандаж для подбородка, чтобы уменьшить отек, из-за разрезов есть только мягкую пищу и избегать горячих и острых блюд в течение трех дней.

Какой результат ждать после операции

Во время восстановления лицо становится более полным из-за отека. Но через пару недель отек окончательно спадет. Чтобы увидеть окончательный результат, необходимо ждать от 3 до 6 месяцев.

Нужно ли повторять удаление комков Биша

Удаление комков Биша — это навсегда. Даже если вы наберете вес, щечная жировая ткань не вернется. Конечно, лишний вес делает лицо более полным в области челюстей и подбородка.

Можно ли избавиться от комков Биша без операции

Полностью от комков Биша избавиться нельзя, но существуют способы визуально убрать их домашних условиях. Однако не забывайте, что сильно выраженные жировые мешочки из-за наследственных анатомических особенностей без хирургического вмешательства удалить невозможно.

Несколько простых способов, как можно сделать лицо более худым: - макияж: мы должны поблагодарить Ким Кардашьян за уроки по контурингу, благодаря этой мейкап-технике можно визуально сузить лицо и уменьшить щеки;