Секреты стойкого макияжа под палящим солнцем

Как не потерять лицо в жару и сохранить стойкий макияж, «ФедералПресс» рассказала стилист Ирина Антюфеева. В первую очередь стоит использовать кремы с spf-фактором.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Наносить солнцезащитный крем необходимо за 20 минут до макияжа. Если ваша тональная основа имеет spf-фактор, то можно обойтись без этого шага. Затем для нейтрализации блеска тонким слоем можно нанести специальные матирующие средства»,

– отметила стилист.

Кроме этого, матирующие средства обладают противовоспалительным действием, помогающим за короткий срок избавиться от угревой сыпи. По словам Антюфеевой, тональная основа должна подходить типу кожи и наноситься очень легким слоем, на лето предпочтительны кремы на водной основе, флюиды.

Макияж можно фиксировать тонким слоем бесцветной пудры. Чтобы убрать лишний блеск с лица, хорошо использовать матирующие салфетки. Для макияжа глаз стоит использовать водостойкую косметику: тинты для глаз, для губ, кремовые тени, карандаши, подводки, помады, гели для бровей и т. д.

«Существует даже ультрастойкая косметика для синхронного плавания от одной очень известной марки»,

– отметила визажист.

Важным завершающим шагом может стать применение фиксатора макияжа. Их тоже есть великое множество. Фиксаторы лучше всего выбирать по его эффективности. Это средство нужно распылять на расстоянии от лица вуалью, то есть не толстым слоем, и стойкий макияж вам обеспечен.

«Хочется добавить: любите свою естественную красоту, и летом старайтесь отдыхать от косметики, ну а в случае необходимости используйте указанные выше лайфхаки и не забывайте про ежедневный уход»,

– подытожила стилист.