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2 часа назад

Почему "турецкие зубы" называют чудовищным трендом

Мира Маркина

В погоне за идеальной улыбкой девушки идут на множество жертв – ставят дорогостоящие брекеты, отказываются от любимой пищи и напитков или прибегают к новомодным трендам. В числе последних "турецкие зубы", ради которых люди со всего мира едут в Турцию.

Почему "турецкие зубы" называют чудовищным трендом
Фото: unsplashunsplash

Одно из главных преимуществ этой процедуры – стоимость. Даже при учете перелетов и проживания в стране добиться безупречной улыбки в Турции будет дешевле, чем в Европе, США или России. Подробнее о том, что из себя представляют "турецкие зубы" и почему некоторые называют этот тренд чудовищным – в материале "Рамблера".

Помимо цены "турецкие зубы" привлекают клиентов быстротой процедуры. К примеру, чтобы выравнять зубы при помощи брекетов, нужно проходить с ними не меньше полутора лет. В случае с "турецкими зубами" тратить много времени не придется.

Процедура происходит следующим образом. Натуральные зубы стачивают до "пеньков", а затем одевают на них коронки и закрепляют специальным клеем. Для быстрого заживления и дезинфекции десна прижигаются лазером.

Коронки имеют квадратную форму и сияют белизной. Несмотря на свою дешевизну, со стороны они выглядят как дорогие коронки имплантов.

Однако у процедуры есть ряд серьезных минусов. Во-первых, она крайне болезненная, и неприятные ощущения могут сохраняться в течение долгого времени. Во-вторых, ситуацию может усугубить плохой дантист или дефектный материал. Более того, зуб попросту может разрушиться.

И наконец, "турецкие зубы" вопреки всеобщему заблуждению не являются дешевым аналогом виниров. Для установки последних стачивается лишь небольшая часть зуба, и при желании зубы можно восстановить. "Турецкие зубы", в свою очередь, предполагают почти полное обтачивание зубов – заново они уже не вырастут и даже поставить коронку может быть затруднительно.

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