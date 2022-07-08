Косметолог рассказала, кому вредно умываться холодной водой

Кожа, склонная к куперозу, плохо переносит перепады температур, поэтому людям с расширенными капиллярами на лице нельзя умываться холодной водой. Об этом рассказала врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая aif.ru.

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"Перепады температуры плохо сказываются на коже, склонной к куперозу, так как могут вызвать спазм сосудов",

— объяснила Дышлевая.

Косметолог добавила, что холодная вода не подходит для умывания при сухой и чувствительной коже - она провоцирует появление сухости, шелушения и раздражения. Обладательницам жирной кожи также стоит избегать умывания чрезмерно холодной водой, так как оно может вызвать гиперсекрецию сальных желез.