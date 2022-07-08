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1 час назад

Косметолог Дышлевая рассказала, кому вредно умываться холодной водой

Газета.Ruиещё 2

Кожа, склонная к куперозу, плохо переносит перепады температур, поэтому людям с расширенными капиллярами на лице нельзя умываться холодной водой. Об этом рассказала врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая aif.ru.

Косметолог рассказала, кому вредно умываться холодной водой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Перепады температуры плохо сказываются на коже, склонной к куперозу, так как могут вызвать спазм сосудов",

— объяснила Дышлевая.

Косметолог добавила, что холодная вода не подходит для умывания при сухой и чувствительной коже - она провоцирует появление сухости, шелушения и раздражения. Обладательницам жирной кожи также стоит избегать умывания чрезмерно холодной водой, так как оно может вызвать гиперсекрецию сальных желез.

Чрезмерно холодная вода, если ей умываться на протяжении долгого периода времени, может негативно сказаться на эластичности кожи. При этом нужно также понимать, что и чрезмерно горячая вода коже тоже не полезна — она провоцирует появление воспалений и жирного блеска.

Красота,
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