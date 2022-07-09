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1 час назад

Как питаться сладостями и похудеть за три дня: необычное решение

РИА "ФедералПресс"

Хоть мороженое и считается вредным продуктом, на нем можно быстро похудеть. За три дня на такой диете можно сбросить четыре килограмма. Но при таком питании есть много ограничений.

Диета на мороженом: как похудеть за 3 дня
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Главное ограничение – продолжительность диеты не должна превышать трех дней. И в рационе из еды должно присутствовать только мороженое. Ради того, чтобы сбросить 4 килограмма, можно потерпеть несколько дней в таком режиме.

Мороженое должно быть без шоколадной крошки, вафельных стаканчиков, карамели и других добавок. Только натуральный пломбир, который переваривается легче и растягивает ощущение сытости.

Худеют на такой диете из-за того, что при переваривании холодного мороженого расходуется гораздо больше калорий, чем при переваривании горячей пищи. А при ограничении в 1300 калорий в день они быстро уйдут.

Есть нужно маленькими порциями 4–5 раз в день, равномерно распределяя количество пищи между ними. Кроме мороженого ничего есть нельзя. А вот пить можно воду и зеленый чай без сахара. Каждый день нужно выпивать около двух литров воды.

При диете обязательно гулять и заниматься физической активностью, пишет gorodche.ru.

На такой диете можно сбросить до четырех килограммов за три дня. Она принесет много пользы: уменьшит желудок, ускорит метаболизм, разгрузит организм и закалит горло. Но на такой диете нельзя сидеть людям с заболеваниями ЖКТ.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о продуктах, ускоряющих старение.

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