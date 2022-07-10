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1 час назад

Перечислены главные причины для пластических операций у женщин

Мослента

Главные причины для пластических операций у женщин перечислила в беседе с News.ru пластический хирург Виктория Блинова. Большинство руководствуется одним из пяти поводов для обращения к специалистам ее профиля, заявила врач.

Названы причины пластических операций у женщин
Фото: МослентаМослента

Первая причина — желание быть красивой, вторая причина — желание быть успешной, третья — ради морального спокойствия, четвертая — для достижения своих целей, пятая — гарантированное омоложение, поделилась Блинова.

«Вряд ли есть повод дискуссировать на тему неразрывности женской красоты, счастья и самореализации. И не так важно, что подталкивает представительницу слабого пола к улучшению собственной внешности: врожденный дефект, желание выглядеть по-новому или жажда всегда оставаться молодой. Любая переживает за внешний вид, как бы красива она ни была, вне зависимости от возраста — хоть ей 18, хоть 70», — сказала хирург.

Блинова подчеркнула: недовольная собой женщина страшнее ядерной войны.

Ранее о резко выросшем запросе на некоторые виды пластических операций в период кризиса рассказал пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук Тигран Алексанян. По его словам, пациенты торопятся с операциями из-за боязни потери доходов и дефицита расходных материалов.

Красота,Тигран Алексанян,
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