Названы причины пластических операций у женщин

Главные причины для пластических операций у женщин перечислила в беседе с News.ru пластический хирург Виктория Блинова. Большинство руководствуется одним из пяти поводов для обращения к специалистам ее профиля, заявила врач.

«Вряд ли есть повод дискуссировать на тему неразрывности женской красоты, счастья и самореализации. И не так важно, что подталкивает представительницу слабого пола к улучшению собственной внешности: врожденный дефект, желание выглядеть по-новому или жажда всегда оставаться молодой. Любая переживает за внешний вид, как бы красива она ни была, вне зависимости от возраста — хоть ей 18, хоть 70», — сказала хирург.