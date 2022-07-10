Как принимать солнечные ванны без вреда для здоровья

Суточную дозу витамина D можно получить всего за 15 минут пребывания на солнце. Об этом вчера заявил директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Алексей Кубанов. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно загорать без вреда для здоровья.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Летом мы много времени проводим на открытом воздухе, под солнечными лучами. Однако, стремясь получить красивый загар, часто не задумываемся о том, как сделать это правильно и безопасно. А ведь ультрафиолетовые лучи весьма коварны. С одной стороны, они помогают организму получить необходимый витамин D, который укрепляет иммунитет и поддерживает работу нервной системы. А с другой — провоцируют преждевременное старение кожи и опасные заболевания. Чтобы солнечные ванны принесли только пользу, важно соблюдать ряд правил.

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— Перед тем как отправиться загорать, обязательно проскрабируйте кожу — так загар ляжет ровнее, — говорит «Вечерке» врач-дерматолог Олеся Медведцкова. — При выборе средства надо учитывать особенности вашей кожи. Для светлой необходимы средства с более высокой степенью защиты (SPF 50), а для смуглой кожи подойдет уровень полегче (SPF 30).

А после загара не забудьте увлажнить кожу специальными средствами, содержащими алоэ вера.

Лучшее время для солнечных ванн — в промежутке до 12 часов дня и уже после 16 часов. В это время солнце менее активно.

— В «спокойные» часы на солнце можно находиться три-четыре часа. А в пик активности — не больше двух часов. Важно помнить, что лучи просачиваются даже через зонт и облака, поэтому необязательно лежать на солнцепеке, — добавила Медведцкова.

Первый признак обгорания — красная кожа и боль при нажатии на это место. Если вы заметили эти симптомы, укройте этот участок кожи от солнца и нанесите пантенол.

Загорать не рекомендуется людям с заболеваниями кожи, аллергией на солнце, онкологией и диабетом.

Забудем про сметану

Солнечный ожог — очень опасная вещь, которая может привести к тяжелым последствиям. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, чем эффективнее всего лечить ожоги.

Если ваша кожа обгорела на солнце, в первые часы, по словам специалиста, важно прикрыть воспаленный участок одеждой и стараться больше не появляться на солнцепеке. Такие действия помогут уменьшить боль и степень ожога.

— Забудьте о бабушкиных методах, — утверждает Лариса Алексеева. — Не все проблемы можно решить подручными средствами. Сметана и кефир могут ненадолго избавить вас от боли, но в итоге просто стянут кожу, что вызовет дополнительные неудобства.

Лечить ожог и лучше всего специальными заживляющими мазями. Перед нанесением средства желательно принять прохладный душ без очищающего геля и иных мыльных растворов, чтобы лишний раз не травмировать и без того поврежденную кожу.

— Я рекомендую использовать против ожогов мази, в которых есть пантенол или алоэ вера. Они помогут успокоить кожу и увлажнить ее, — добавляет Алексеева.

А если солнечный ожог привел к повышению температуры и сильным болевым ощущениям, надо выпить таблетку парацетамола и постараться уснуть. Если боль не стихает, обратитесь к врачу.

— Ни в коем случае не мажьте пораженный участок вазелином или подсолнечным маслом — можно занести инфекцию. Затягивать с лечением ожога тоже опасно, — предупреждает специалист.

Топ-7 ошибок на пляже

Врач-дерматолог Евгения Тихонова рассказала, какие ошибки совершают отдыхающие, когда отправляются загорать.

— Не пользоваться солнцезащитным средством

Без защитных средств на открытом солнце можно находиться максимум 15 минут. В противном случае это нанесет серьезный ущерб здоровью.

— Наносить средство во время загара

По словам специалиста, самое главное заблуждение заключается в том, что защиту от солнца нужно наносить сразу на пляже. Однако важно использовать его минимум за полчаса до появления на солнце, чтобы оно успело распределиться на коже и создать защитный барьер.

— Использовать для лица и тела один крем

Многие грешат тем, что наносят одно и то же средство от солнца на тело и лицо. Это неправильно. От солнечных ожогов вы так не спасетесь. Кожа лица более тонкая и чувствительная, поэтому средство должно содержать больше минеральных ингредиентов — диоксида титана и оксида цинка.

— Доверять народным средствам

Некоторые отдыхающие в целях экономии используют вместо солнцезащитного крема подручные средства. Например, детское масло для кожи или даже... пиво. Никакой защиты это не вам даст, так что лучше все-таки приобрести специальное средство, чем потом лечиться от ожогов.

— Загорать часами в надежде получить бронзовую кожу

Убеждение, что красиво загореть можно, только проводя много времени на лежаке, ошибочное. Напротив, загар таким образом «прилипает» хуже. Так вы скорее заработаете солнечный удар. Да и процесс старения кожи значительно ускоряется под агрессивным воздействием солнечных лучей.

— Воздерживаться от купания

На самом деле загорать лучше всего именно в воде. Она отражает лучи, поэтому пигмент на коже проявится сильнее и быстрее. Важно также обновлять солнечную защиту после того, как вы искупались. Даже если она водостойкая, есть риск, что из-за контакта с водой защита ослабеет.

— Не прикрывать голову и глаза