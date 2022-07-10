До отпуска неделя, а вы не похудели: что делать

Лето — сезон отпусков. Немного похудеть или улучшить состояние кожи за короткий срок можно с помощью специальных гаджетов. Вместе с косметологом Александрой Котовой «Вечерка» разбиралась, какие из этих средств наиболее эффективны.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Гаджеты для красоты не стоит воспринимать как панацею, но в качестве дополнительного средства для ухода они работают безотказно. Не думайте, что без правильного питания и регулярного ухода за собой можно добиться сильного эффекта за короткий срок. Но иногда они могут заменить поход к косметологу.

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Легинсы с эффектом сауны

Благодаря им, как обещает производитель, можно сделать занятия в спортзале эффективнее — специальный материал нагревает кожу, из-за чего из нее выводятся лишняя вода, токсины и уменьшается жировая прослойка.

— Эффект схож с тем, который дает обертывание. Я бы рекомендовала начинать тренировки в таких легинсах не позднее чем за две недели до отпуска — так можно достичь накопительного эффекта. Однако не стоит носить их более двух часов из-за риска раздражения кожи, — комментирует врач.

Цена: 1200 рублей.

Ультразвуковой скрабер для лица

Аппарат заменяет поход к косметологу — подтягивает кожу, очищает ее от комедонов (признаки акне или угревой сыпи. — «МВ») и препятствует появлению отеков.

— Всего за неделю использования можно увидеть эффект. В первую очередь это отсутствие отеков и новых воспалений. Однако важно регулярно дезинфицировать устройство и не использовать его при ожогах и ранах на лице, — рассказывает Александра Котова.

Цена: 900 рублей.

Аппарат для мезотерапии

Электрический аппарат выполняет сразу несколько функций. Гаджет позволяет не только очистить кожу лица с помощью ролика-насадки, но и сделать ее более гладкой.

— Лучше начинать пользоваться этим средством примерно за полторы недели до отпуска, вместе с тоником для лица, гелем для умывания и увлажняющим кремом. Так вы подготовите свою кожу к воздействию солнца и предотвратите ее старение, — отметила Александра Котова.

Цена: 1200 рублей.

Лифтинг-массажер для лица

Такой девайс поможет быстро привести лицо в порядок, избавить его от признаков усталости.

— Массажер за несколько недель подтянет мышцы лица, избавит от морщин и самое важное — восстановит гидролипидный слой, который не дает коже потускнеть. Однако женщинам с розацеа (хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов. — «МВ») я не рекомендую им пользоваться, — добавила Котова.

Цена: 1000 рублей.

Электрический вакуумный массажер

Устройство помогает провести сеанс массажа дома — благодаря ему мышцы расслабляются, уменьшаются проявления целлюлита и растяжек. Проводить такую процедуру надо каждый день и желательно минимум за неделю до отпуска.