Стоит ли увеличивать грудь до родов

Пластический хирург Юрий Качина развенчивает самые распространенные мифы о популярной операции.

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Грудные импланты ни родам, ни кормлению — не помеха. Тем не менее каждый специалист, к которому приходит пациентка с вопросом об увеличении груди, в первую очередь интересуется тем, когда она планирует беременность. От ее ответа, как правило, зависит назначение операции. Если пациентка планирует беременность на ближайшее полгода, то операцию придется отложить, так как это является противопоказанием к ее проведению. После проведения операции нельзя планировать беременность в течение минимум 9 месяцев.

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Также нельзя не учитывать тот факт, что после родов и процесса кормления грудь поменяет свою форму. Если вы прибегали к пластике до беременности, после нее может понадобиться коррекция груди.

Если пациентка планирует беременность в перспективе 2—3 и более лет — никаких препятствий к пластической операции нет. В этом случае мы оговариваем те изменения, которые могут произойти в дальнейшем и делаем операцию. Как правило, пациенток не смущает то, что после рождения ребенка может возникнуть необходимость в коррекции груди, но они переживают за грудное вскармливание. Таким пациенткам мы всегда говорим, что выработка молока зависит в первую очередь от гормонов и наследственного фактора: если с гормональным статусом все в порядке, а мама пациентки без проблем кормила ее грудью, импланты ни коим образом не мешают этому процессу. В целом, приходу молока импланты не мешают — это касается и тех случаев, когда установка имплантов проводилась через ареолу.

Для того, чтобы процесс кормления грудью не был осложненным, в некоторых случаях рекомендуется использовать молокоотсос: когда приходит молоко, на имплантах ребенку может быть труднее его сцеживать. Однако в процентном отношении подобная рекомендация касается 3-х пациенток из 10, у кого бывают сложности с кормлением. Также необходимо помнить, что грудное вскармливание дано не всем женщинам, по статистике с этой проблемой сталкивается достаточно много женщин и без имплантов. То же самое можно сказать и о проблемах, с которыми сталкиваются при грудном вскармливании пациентки без имплантов. Поэтому главное, оставаться на связи с доктором, который будет давать необходимые рекомендации.

В среде молодых пациенток также существует еще миф о «силиконовом молоке»: когда в грудное молоко попадают частички силикона. Тем, кто боится, достаточно открыть учебник по анатомии, чтобы понять: имплант не контактирует с молочной железой. Он устанавливается под мышцу, которая не позволяет ему контактировать с молочными протоками. Более того, силиконовый имплант покрывается капсулой, которая защищает от любого теоретически возможного повреждения.