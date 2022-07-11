Парикмахер раскрыл оптимальную частоту окрашивания

«Пигмент ложится равномерно, без переходов. Добиться ровного цвета на сильно отросших корнях будет непросто», — рассказал Атопков и отметил, что окрашивание корней тон в тон с прядями можно выполнять с частотой в полтора месяца.

При этом специалист пояснил, что в зависимости от того, какой вид процедуры был сделан, сроки могут меняться. Кроме того, он заявил, что они также зависят от интенсивности и состава применяемого красителя. Так, по мнению Атопкова, закрашивать седину и обновить блонд можно через один-полтора месяца. Что касается, таких сложных техник окрашивания, как балаяж, шатуш и мелирование, то освежить цвет на корнях рекомендуется через три-шесть месяцев.