Британка чуть не умерла после процедуры в салоне красоты

В Великобритании местная жительница чуть не умерла после коррекции и окраски бровей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Женщина сделала коррекцию бровей воском с последующим окрашиванием. Утром на следующий день она почувствовала неприятные ощущения и зуд в области лба. В зеркале британка увидела сильный отек и покраснение.

В течении дня кожа покрылась волдырями и стала гноиться. Потом у нее стало затруднено дыхание и женщина обратилась к врачу. В больнице ей назначили мазь со стероидами, но состояние не улучшилось.