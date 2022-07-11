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2 часа назад

Британка чуть не умерла после процедуры в салоне красоты

Газета.Ruиещё 1

В Великобритании местная жительница чуть не умерла после коррекции и окраски бровей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британка чуть не умерла после процедуры в салоне красоты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Женщина сделала коррекцию бровей воском с последующим окрашиванием. Утром на следующий день она почувствовала неприятные ощущения и зуд в области лба. В зеркале британка увидела сильный отек и покраснение.

В течении дня кожа покрылась волдырями и стала гноиться. Потом у нее стало затруднено дыхание и женщина обратилась к врачу. В больнице ей назначили мазь со стероидами, но состояние не улучшилось.

При повторном приеме пациентке назначили антибиотики и антигистаминные препараты. Терапия и процесс восстановления заняли около шести недель.

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