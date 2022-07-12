6 лайфхаков в уходе за обувью

Эти хитрости сделают любимую пару туфель удобнее, надежнее и вернут им идеальный вид.

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Иногда туфельки, босоножки и ботильоны отлично смотрятся на полке магазина, но носить их в жизни очень неудобно: в одних моделях ноги натираются, в других — начинают сильно потеть. Но не стоит откладывать симпатичную пару в дальний ящик. Можно справиться с проблемами с помощью несложных лайфхаков.

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Дезодорант против мозолей

Справиться с обувью, которая натирает, поможет обычный шариковый дезодорант. Его необходимо нанести на стопу и дать подсохнуть. Чтобы метод стал еще эффективнее, дезодорантом можно пройтись по внутреннему материалу обуви.

Наждачная бумага против гололеда

Слишком гладкая и скользкая подошва может стать проблемой не только зимой, но и летом: иногда можно оступиться на траве или плитке, которой выложены городские улицы.

Чтобы избежать травм, пройдитесь по подошве наждачной бумагой. Конечно, этот способ не сделает обувь очень устойчивой в гололед, но скользить она станет значительно меньше.

Присыпка против скрипа

Скрипеть могут не только сапоги родом из СССР, но и современная обувь. Этот эффект связан с плохим скреплением деталей. Чтобы его улучить, насыпьте внутрь туфелек или ботинок детскую присыпку. Постарайтесь, чтобы тальк попал под стельку. После такой процедуры скрип почти исчезнет.

Отпариватель против заломов

На кожаной обуви и кроссовках часто появляются непривлекательные складки, которые портят внешний вид пары. Избавиться от них полностью можно, отдав обувь в профессиональную мастерскую, но сделать их менее заметными по силам каждому и дома.

Оберните складки влажной тканью, а затем пройдитесь отпаривателем по заломам и дайте им просохнуть.

Шелк против мозолей

Удобные шлепки — маст хэв летнего гардероба. Особенно мило смотрятся модели с перегородкой между пальчиками, но иногда именно она доставляет дискомфорт, а то и настоящую боль. Чтобы шлепки перестали быть орудием пыток, обмотайте перегородку гладкой тканью. Отличные варианты — шелк или атлас.

Чай справится с запахом

Некоторые модели обуви впитывают запахи очень быстро, уже к вечеру обувь начинает источать не самые приятные ароматы. Устранить их можно специальными дезодорантами или просто положить в туфли несколько чайных пакетиков и оставить их на всю ночь.

Соляные разводы

Зимой на кожаной обуви остаются белесые разводы. С ними отлично справится раствор из зубной пасты и уксуса. Обработав им кожу, а затем тщательно смыв, можно вернуть обуви первоначальный вид.

Прокладки от влаги

Промочить ноги в сырую погоду очень неприятно. А сидеть потом весь день во влажных туфлях еще хуже. Так недалеко до простуды и цистита. В дождливую погоду покройте швы обуви специальным воском, а внутрь положите гигиеническу прокладку.