6 лайфхаков в уходе за обувью

Эти хитрости сделают любимую пару туфель удобнее, надежнее и вернут им идеальный вид.
Иногда туфельки, босоножки и ботильоны отлично смотрятся на полке магазина, но носить их в жизни очень неудобно: в одних моделях ноги натираются, в других — начинают сильно потеть. Но не стоит откладывать симпатичную пару в дальний ящик. Можно справиться с проблемами с помощью несложных лайфхаков.
Справиться с обувью, которая натирает, поможет обычный шариковый дезодорант. Его необходимо нанести на стопу и дать подсохнуть. Чтобы метод стал еще эффективнее, дезодорантом можно пройтись по внутреннему материалу обуви.
Слишком гладкая и скользкая подошва может стать проблемой не только зимой, но и летом: иногда можно оступиться на траве или плитке, которой выложены городские улицы.
Чтобы избежать травм, пройдитесь по подошве наждачной бумагой. Конечно, этот способ не сделает обувь очень устойчивой в гололед, но скользить она станет значительно меньше.
Скрипеть могут не только сапоги родом из СССР, но и современная обувь. Этот эффект связан с плохим скреплением деталей. Чтобы его улучить, насыпьте внутрь туфелек или ботинок детскую присыпку. Постарайтесь, чтобы тальк попал под стельку. После такой процедуры скрип почти исчезнет.
На кожаной обуви и кроссовках часто появляются непривлекательные складки, которые портят внешний вид пары. Избавиться от них полностью можно, отдав обувь в профессиональную мастерскую, но сделать их менее заметными по силам каждому и дома.
Оберните складки влажной тканью, а затем пройдитесь отпаривателем по заломам и дайте им просохнуть.
Удобные шлепки — маст хэв летнего гардероба. Особенно мило смотрятся модели с перегородкой между пальчиками, но иногда именно она доставляет дискомфорт, а то и настоящую боль. Чтобы шлепки перестали быть орудием пыток, обмотайте перегородку гладкой тканью. Отличные варианты — шелк или атлас.
Некоторые модели обуви впитывают запахи очень быстро, уже к вечеру обувь начинает источать не самые приятные ароматы. Устранить их можно специальными дезодорантами или просто положить в туфли несколько чайных пакетиков и оставить их на всю ночь.
Зимой на кожаной обуви остаются белесые разводы. С ними отлично справится раствор из зубной пасты и уксуса. Обработав им кожу, а затем тщательно смыв, можно вернуть обуви первоначальный вид.
Промочить ноги в сырую погоду очень неприятно. А сидеть потом весь день во влажных туфлях еще хуже. Так недалеко до простуды и цистита. В дождливую погоду покройте швы обуви специальным воском, а внутрь положите гигиеническу прокладку.
Она впитает попавшую внутрь воду и обеспечит комфорт ногам: они будут меньше потеть и мерзнуть.