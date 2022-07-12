Главные бьюти-находки месяца

Редакторы отдела красоты WomanHit.ru изучили новинки нынешнего лета и выбрали 5 продуктов, на которые стоит обратить внимание.

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Для лица

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Косметологи постоянно напоминают, как важно питание и увлажнение для нашей кожи. Вот только даже самые рьяные бьютиголики порой путаются: чем питание отличается от увлажнения и как понять, что именно нужно коже в данный момент. Новый бьюти-сет 24/7, который появился у российского бренда ANNA SHAROVA решает эту проблему: два продукта — дневной увлажняющий и ночной питательный — работают в комплексе, создавая эффект ready-to-go.

Дневной крем поддерживает здоровье и красоту кожи днем, пока вы учитесь или работаете, а ночной — заботится о том, чтобы кожа получила необходимое питание и восстановилась за время сна. Итог: кожа выглядит ухоженной 24/7.

Для глаз

Чтобы сохранить продукты, мы кладем их в холодильник. Почему бы так не поступить с нашей кожей, чуть «подморозив» ее? Именно криоэффект используют некоторые косметические бренды, чтобы добиться омолаживающего эффекта. И новинка от L’Oreal Raris — из их числа.

Охлаждающая тканевая маска для глаз с гиалуроном Revitalift Cooling Eye Serum Mask дает моментальный криоэффект в — 5 градусов. Итог: мгновенно отдохнувший взгляд и сияние кожи. И еще — насыщение влагой, это уже нужно сказать «спасибо» гиалуроновой кислоте в составе маски.

Для волос

Мы уже привыкли, что летом жизнь без солнцезащитного крема для лица невозможна. Увы, о защите от ультрафиолета наших волос почему-то постоянно забываем. Надеемся, что с новым спреем для волос Sea&Sun Free Oil Spray UV 50+ Нydrobalance&Protect от BB ONE вы станете более трепетно относиться к своим локонам. Ведь он очень легкий в применении, а эффект виден сразу же.

Он защищает волосы от выгорания на солнце, сохраняет яркий цвет и блеск. Активные ингредиенты спрея — экстракт папайи, хитозан и Д-пантенол — максимально увлажняют и питают волосы по всей длине, образуя невидимую пленку, делая пребывание на солнце безопасным.

Для рук

Визажист Елена Крыгина, которая работает с российскими селебрити, уже давно сама стала настоящей звездой. И когда она основала свой бренд KRYGINA cosmetics, то каждое средство также превращалось в настоящий хит. Подозреваем, что и новинка из уходовой линейки — Увлажняющий крем для рук Hand cream — также попадет в разряд бестселлеров.

Минималистичная алюминиевая туба с узнаваемым дизайном и фирменным ароматом спелого манго — кажется, именно так должен выглядеть базовый и универсальный продукт, который удобно носить с собой и использовать по мере необходимости.

Сочетание лактобактерий, комплекса масел, витамина Е, пантенола и аллантоина активно увлажняет, питает и восстанавливает кожу. Крем быстро впитывается, не оставляет жирной пленки и ощущения липкости.

И немного интимно

Французский бренд косметической гинекологии Woman Essentials известен своим инновационным подходом, комбинирующим сразу три области — дермокосметику, гинекологию и биотехнологии. При создании средств используются ноу-хау в области инженерии тканей человека — все продукты тестируются in vitro на 3D-моделях искусственной кожи.

Это можно сказать и об их уникальной новинке — 24-часовом детокс-дезодоранте с пробиотиками для тела и интимного ухода BB Deo. Он создан на основе биорегенеративной орхидеи, выводящих токсины красных водорослей и пробиотиков. Одно или два нажатия на очищенную кожу — и это помогает очистить ее от токсинов, защитить от запаха, вызванного размножением бактерий, улучшить текстуру.