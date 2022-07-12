Блогерша не брила подмышки три года и назвала плюсы волос на теле

Так, юзерша с никнеймом jadamackt рассказала, что перестала делать эпиляцию три года назад. 24-летняя блогерша призналась, что всегда страдала от зуда после бритья. Кроме того, уже через несколько часов в этой зоне тела у нее отрастала грубая щетина, которая вызывала раздражение на коже.