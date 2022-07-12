5 косметических новинок лета, на которые стоит обратить внимание

Лето в самом разгаре. Это время отдыха для большинства из нас, но не для компаний, которые стремятся улучшить свои позиции на рынке. Индустрия красоты как раз та отрасль, которая не терпит промедления, поэтому косметические компании продолжают вести разработки и представлять нам свои новинки. Рассказываем о самых интересных из них.

Фото: Be Icon Be Icon

Солнцезащитное молочко Photoderm Ультра SPF50+

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Как обойти вниманием новинку от бренда Bioderma для защиты от солнца, если прямо сейчас наступил период летних отпусков. Аккурат к летнему сезону компания выпустила солнцезащитное молочко Photoderm Ультра SPF50+.

Новое средство надежно защищают от излучения А и В, укрепляет и поддерживает антиоксидантную защиту и иммунную систему кожи. Подходит взрослым, детям с 12 месяцев, беременным и кормящим женщинам. Его эффективность доказана клиническими исследованиями: на 24% лучше сохраняются механизмы иммунной защиты, на 26% вырастает защита от окислительного стресса.

Все средства Photoderm безопасны как для кожи, так и для окружающей среды, имеет маркировку ocean care, это значит, что компоненты кремов, молочка или эмульсий не вредят планктонам, морским жителям и кораллам.

24-часовой дезодорант с пробиотиками для тела и интимного ухода BB Deo, Woman Essentials

Французский бренд Woman Essentials недавно представил нежный балансирующий дезодорант спрей для ухода за телом и чувствительными участками, на основе биорегенеративной орхидеи, выводящих токсины красных водорослей и пробиотиков.

В основе:

Биорегенерирующая орхидея: имеет анти-возрастное, успокаивающее, восстанавливающее свойства. Экстракт Furcellaria Lumbricalis (красные водоросли Балтийского моря): обладает антиоксидантными, детоксифицирующими и защищающими свойствами. Пре и пробиотики для здоровой флоры и красивой кожи.

Инновационный флакон на 96% состоит из сахарного тростника и перерабатываемого экосырья, практичный и компактный.

Спрей-уход «Клеточная вода» Cellular Water Mist

Institut Esthederm разработал средство, которое восполняет естественную влагу в организме и улучшает работу клеток — спрей-уход «Клеточная вода» Cellular Water Mist. Спрей-уход работает по принципу биомиметичности: на клеточном уровне восстанавливает собственный потенциал кожи и поддерживает ее ресурс.

Во многом это заслуга запатентованной «клеточной воды», которая входит в состав спрея. «Клеточная вода» по составу близка к межклеточной жидкости и поэтому продлевает жизнь клеток, предотвращает обезвоживание, оптимизирует функционал клеток и реактивирует их энергию.

А еще спрей:

улучшает действие всех продуктов, которые вы нанесете после — так как поможет им проникнуть вглубь кожи; стимулирует выработку клеточной энергии, кожа выглядит более здоровой и этот эффект сохраняется в течение 6 часов; работает как антиоксидант, то есть предотвращает окисление внутри клеток — кожа становится устойчивой к внешним агрессивным факторам, например, УФ-излучению, грязи или пыли.

Зубные пасты Dental Clinic 2080

На российском рынке стала доступна новая линейка абразивных зубных паст Dental Clinic 2080 PRO. Зубные пасты для профессионального ухода за зубами защищают от кариеса, образования зубного камня и эффективно удаляют зубной налет.

Зубные пасты изготовлены на основе современного высококачественного абразива диоксида кремния (силики), который бережно очищает поверхность зубов, не стирая эмаль. В зависимости от степени абразивности, продукты обеспечивают мягкую, среднюю и максимальную защиту зубов. Также благодаря входящим в состав витаминам и натуральным экстрактам трав, зубные пасты Dental Clinic 2080 обладают антибактериальными и лечебно-профилактическими свойствами и ухаживают за деснами.

Увлажняющий крем для лица Superfood Glow Priming Moisturiser

Бренд Elemis представил недавно новый увлажняющий крем для лица с эффектом Праймера Суперфуд. Он глубоко питает и увлажняет кожу лица, делая ее гладкой и сияющей. Его невесомая текстура идеально ложится под макияж поэтому он может использоваться в качестве ежедневного увлажняющего крема, праймера под макияж или в качестве хайлайтера для придания коже естественного сияния.