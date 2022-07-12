Косметолог ответила на вопрос об эффективности умывания водой

Умывание только водой бесполезно для поддержания здоровья и хорошего внешнего вида кожи, объяснила дерматолог, косметолог и трихолог Клиники доктора Власенко Оксана Рогожина. В беседе с «Лентой.ру» она ответила на вопрос об эффективности умывания без специализированных средств.

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По словам эксперта, во время умывания происходит нормализация биоценоза кожи с обитающими на ней микроорганизмами, а также легкая тонизация кожи и улучшение микроциркуляции крови. Поэтому Рогожина посоветовала умываться после нанесения на кожу жирорастворяющих средств.

«Умывание всегда представляет собой двухэтапный процесс, где последовательно используются жирорастворяющие, а затем — водорастворяющие тоники и лосьоны»,

— рассказала дерматолог. Рогожина отметила, что сейчас в продаже появились и бифазные средства для умывания по типу «вода в масле» или «масло в воде» — с ними можно провести умывание в один этап.

«Вода же сама по себе, как компонент участвующий в умывании, используется на этапе смывания с лица гелей, молочка, сливок или бифазного очищающего средства. Иногда вода нужна для орошения кожи перед нанесением на нее очищающей косметики»,

— пояснила эксперт.

Дерматолог добавила, что тоники и лосьоны, как правило, не смывают водой.