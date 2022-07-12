Россиян предупредили об облысении после дождя

Сооснователь компании «Цифровой экомониторинг» и резидент инновационного центра «Сколково» Владислав Кудрявцев предупредил россиян о последствиях дождя для здоровья. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Фото: unsplash unsplash

Загрязненная дождевая вода может спровоцировать облысение и аллергию. Эксперт советует закрывать голову от дождя зонтом или капюшоном.

«Каждый человек может понять по своему самочувствию, что что-то не так с дождевой водой. Вредные осадки могут вызывать проблемы с дыханием, выпадение волос, аллергические реакции, дизентерию, кишечные инфекции и отравление», — заявил Кудрявцев.

Дождевые капли образуются путем испарения, поэтому в облаках вода считается чистой. Проблема возникает по причине загрязненного воздуха в атмосфере, в котором присутствуют оксиды азота и серы, аммиак, сажа, а также пыль, содержащая тяжелые металлы и их соединения. Кудрявцев отметил, что это явление актуально для крупных городов.

Последствия дождя можно заметить на улицах в виде коррозии на зданиях, статуях и памятниках, а также на деревьях и почве.

«Если в вашем районе часто сажают новые деревья, а старые все время погибают, это может стать сигналом. Результатом дождя может стать изменение рН в озерах, реках и водоемах», — заключил Кудрявцев.