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9 минут назад

Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей при появлении первых морщин

Lenta.ru

При появлении первых морщин на лбу и вокруг глаз стоит изменить образ жизни и скорректировать домашнюю beauty-рутину, сказала врач-дерматолог, косметолог Амина Пирманова. В своем Telegram-канале она дала рекомендации по грамотному уходу за кожей после 35 лет.

Врач дала рекомендации по уходу за кожей при первых морщинах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам медика, заметно улучшить качество кожи помогут полноценный сон, занятия спортом, отказ от вредных привычек и соблюдение несложных правил ежедневного базового ухода. Качественное очищение, тонизирование, увлажнение кожи, а также защита от солнца или холода должны стать обязательной частью домашней beauty-рутины. В осенне-зимний период легкие увлажняющие кремы стоит заменить на косметику с более активными ингредиентами в составе, например, с ретинолом и его производными — это ускорит процесс регенерации эпидермиса, пояснила Пирманова.

Также, чтобы избавиться от мимических морщин на лбу и вокруг глаз, можно поделать расслабляющие упражнения, массаж или самомассаж лица и научиться контролировать мимику. Более радикальным решением станут инъекции ботулотоксина, добавила косметолог.

В заключение Пирманова сказала, что при появлении первых морщин не стоит паниковать, так как решения, принятые на эмоциях, не всегда рациональны и могут навредить здоровью.

«Заниматься вопросами anti-age гораздо проще, когда все эти действия выполняются не из ненависти к морщинам или возрасту, а из любви к себе. Это разная мотивация. Принять и полюбить — не обязательно смириться. Это про то, чтобы не наломать дров и не навредить себе»,

— подытожила медик.

Красота,
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