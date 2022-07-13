Косметолог назвала россиянам губительную для красоты еду

Косметолог Циала Хугаева назвала россиянам губительную для красоты пищу. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

Фото: Michelle @Shelly Captures It / Michelle @Shelly Captures It /

По словам специалистки, негативное воздействие на кожу оказывают картофель фри, ароматизированные йогурты, молоко, алкоголь, а также кофе и чай с кофеином. Данные продукты питания могут вызвать появление воспалений, акне, морщин и привести к истощению кожного покрова, отметила она.

В то же время преждевременному увяданию и сухости кожи способствует употребление любого подвергшегося переработке мяса, в том числе жареного бекона, добавила Хугаева. Так, указанная еда вредна из-за используемого при ее изготовлении красителя — нитрита натрия — и повышенного содержания соли.

Помимо этого, в список вошли газированные напитки.

«Сладкие газированные напитки содержат не только огромное количество сахара, но и фосфаты, которые повреждают коллаген в коже, в результате чего она становится тонкой, теряет упругость и склонна к появлению морщин», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша Изабель Люкс из США назвала четыре простых способа замедлить старение кожи. По словам бьюти-эксперта, обновлению организма на клеточном уровне способствует сон длительностью восемь-девять часов в сутки.