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2 часа назад

57-летняя модель показала лицо без макияжа на новом фото

Lenta.ru

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала лицо без макияжа крупным планом. Соответствующий снимок появился на ее странице в соцсети.

57-летняя модель показала лицо без макияжа на новом фото
Фото: Лента.руЛента.ру

57-летняя знаменитость поделилась новым фото из самолета. В кадре манекенщица предстала перед подписчиками в профиль и без мейкапа. В публикации Поризкова рассказала, что в данный момент находится в путешествии с лучшей подругой и крестницей.

Поклонники оценили естественный внешний вид звезды и принялись писать ей восхищенные комментарии под постом, который набрал более 8 тысяч лайков.

«Я смотрю на ваше фото и думаю, что хочу выглядеть также в свои 50 лет», «Очень красивая», «Спасибо за искренность и честные снимки», «Раскройте свой секрет красоты, пожалуйста», «Невероятная внешность!» — высказывались они.

Раннее в июне Паулина Поризкова снялась топлес для бренда одежды Karen Millen. Известно, что данная рекламная кампания под названием Icon посвящена знаменитым супермоделям, пик популярности которых пришелся на период с 1980-х по 2000-е годы. Так, Поризкова предстала на фотосессии в черных трусах. Ее образ дополняли серьги, массивная цепь на шее, браслеты золотого и черного цветов, а также распущенные волосы с наращенными прядями. При этом манекенщица прикрыла обнаженную грудь руками.

Красота,Паулина Поризкова,
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