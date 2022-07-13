57-летняя модель показала лицо без макияжа на новом фото

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала лицо без макияжа крупным планом. Соответствующий снимок появился на ее странице в соцсети.

Фото: Лента.ру Лента.ру

57-летняя знаменитость поделилась новым фото из самолета. В кадре манекенщица предстала перед подписчиками в профиль и без мейкапа. В публикации Поризкова рассказала, что в данный момент находится в путешествии с лучшей подругой и крестницей.

Поклонники оценили естественный внешний вид звезды и принялись писать ей восхищенные комментарии под постом, который набрал более 8 тысяч лайков.

«Я смотрю на ваше фото и думаю, что хочу выглядеть также в свои 50 лет», «Очень красивая», «Спасибо за искренность и честные снимки», «Раскройте свой секрет красоты, пожалуйста», «Невероятная внешность!» — высказывались они.