Лучшие пластические операции для омоложения внешности

Пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал россиянкам пластические операции для омоложения внешности. Своими размышлениями на данную тему он поделился с модным журналом Grazia.

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По мнению медика, в первую очередь раннему увяданию подвержены области вокруг глаз и кисти рук, поскольку в данных местах находится малое количество подкожно-жировой клетчатки. «Появляются мелкие морщины в уголках, веки теряют упругость и провисают, образуются мешки и грыжи под глазами», — рассказал Гогиберидзе. Он отметил, что улучшить внешний вид в указанном случае поможет блефаропластика, которая заключается в коррекции формы и разреза глаз. Что касается кистей — специалист порекомендовал прибегнуть к процедуре липофилинга.

Вдобавок эксперт заявил, что морщины также рано появляются на шее, образуя так называемые кольца Венеры. «Сейчас мы не выпускаем из рук телефон, опуская голову к экрану. Такое положение негативно сказывается не только на внешнем виде шеи, но и на здоровье позвоночника, создавая постоянный гипертонус мышц», — пояснил врач и посоветовал пройти курс инъекций ботокса.

В заключение Гогиберидзе рассказал, что многие женщины в возрасте от 30 до 40 лет испытывают комплексы по поводу изменившейся после родов фигуры, которые связаны с асимметрией и провисанием груди, а также лишними жировыми отложениями на бедрах и животе. В связи с этим врач предложил обратить внимание на такие процедуры, как маммопластика, липосакция и абдоминопластика.