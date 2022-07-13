Почему врачи не одобряют гель-лак на ногтях

Гелевое покрытие для ногтей любят и мастера за удобство в работе, и их клиенты за прочность и эстетичный внешний вид. Но так ли безопасен гель-лак для ногтей? "Рамблер" спросил у Виолетты Зиновкиной, врача-дерматовенеролога, косметолога дерматовенерологического отделения Клинико-диагностического центра «Мадинцентра» (филиал ГлавУпДК).

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Ответ – да. В первую очередь, опасность связана с технологией снятия материала. Гель-лак куда прочнее обычного и сильнее сцепляется с поверхностью ногтя. Из-за этого многие специалисты в салонах красоты снимают его аппаратом. В случае неаккуратного движения есть вероятность повредить основание ногтя. Также при обработке маникюра абразивным инструментом снимается часть поверхностного слоя пластины, что лишает ноготь естественной защиты. Происходит обезвоживание и потеря естественного цвета, ноготь становится хрупким.

Виолетта Александровна Зиновкина Врач-дерматовенеролог, косметолог

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Эксперт напоминает, что гель-лак нельзя носить более трех недель. За это время ноготь сильно отрастает и смещается центр тяжести. На зону роста приходится большая нагрузка, что увеличивает риски потенциальной травмы.

Врачи подчеркивают: чем длиннее ноготь, тем суше становится его пластина. Это способствует расслоению и создает опасность заражения грибковой или другой бактериальной инфекцией.

Тем, кто не хочет полностью отказываться от маникюра с гелевым покрытием, Виолетта Зиновкина рекомендует: