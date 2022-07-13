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18 минут назад

Почему врачи не одобряют гель-лак на ногтях

Катя Кобышева
Виолетта Александровна Зиновкина эксперт

Гелевое покрытие для ногтей любят и мастера за удобство в работе, и их клиенты за прочность и эстетичный внешний вид. Но так ли безопасен гель-лак для ногтей? "Рамблер" спросил у Виолетты Зиновкиной, врача-дерматовенеролога, косметолога дерматовенерологического отделения Клинико-диагностического центра «Мадинцентра» (филиал ГлавУпДК).

Почему врачи не одобряют гель-лак на ногтях
Фото: PxHerePxHere
Ответ – да. В первую очередь, опасность связана с технологией снятия материала. Гель-лак куда прочнее обычного и сильнее сцепляется с поверхностью ногтя. Из-за этого многие специалисты в салонах красоты снимают его аппаратом. В случае неаккуратного движения есть вероятность повредить основание ногтя. Также при обработке маникюра абразивным инструментом снимается часть поверхностного слоя пластины, что лишает ноготь естественной защиты. Происходит обезвоживание и потеря естественного цвета, ноготь становится хрупким.
Виолетта Александровна Зиновкина
Виолетта Александровна Зиновкина Врач-дерматовенеролог, косметолог
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Эксперт напоминает, что гель-лак нельзя носить более трех недель. За это время ноготь сильно отрастает и смещается центр тяжести. На зону роста приходится большая нагрузка, что увеличивает риски потенциальной травмы.

Врачи подчеркивают: чем длиннее ноготь, тем суше становится его пластина. Это способствует расслоению и создает опасность заражения грибковой или другой бактериальной инфекцией.

Тем, кто не хочет полностью отказываться от маникюра с гелевым покрытием, Виолетта Зиновкина рекомендует:

  • Выбрать одного мастера, который будет заниматься вашими ногтями постоянно и знать их особенности, и записываться на прием только к нему;
  • Хотя бы раз в несколько месяцев стоит делать небольшой перерыв и наблюдать за ногтями. В случае каких-то деформаций пластины следует обратиться к дерматологу;
  • Нельзя самостоятельно снимать покрытие геля, предоставьте это профессионалам;
  • Выбирайте подходящий для ваших ногтей материал покрытия, в противном случае вы будете некомфортно чувствовать себя при полимеризации;
  • Не следует пользоваться неизвестными и слишком дешевыми марками лаков: они могут оказаться некачественными альтернативами, которые только навредят организму.
Красота,
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