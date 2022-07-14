Как продлить ощущение свежести и приятно пахнуть весь день

Чтобы аромат тела всегда был приятным, придется внести пару изменений в привычный образ жизни.

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Запах тела уникален, как отпечатки пальцев, но источать неприятные ароматы не хочется никому. Чтобы продлить ощущение свежести, словно вы только что вышли из душа, необходимо и устранить резкие ароматы, и создать новые привлекательные запахи.

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Устранить неприятный запах тела

То, как мы пахнем, зависит не только от качества гигиены, но и от ежедневного рациона. Лук, чеснок, мясо и алкоголь меняют аромат тела на 48 часов, поэтому, чтобы избавиться от неприятного запаха, стоит минимизировать эти продукты в своем рационе. Кроме того, невозможно поддерживать ощущение и аромат свежести, если у вас дома витают не самые приятные запахи: табачный дым, сырость, домашние животные, не приученные к туалету, могут создавать амбре, которое оседает на одежде и волосах. Поэтому, чтобы ощущать свежесть, необходимо разобраться с неприятными запахами в дома.

Важно, чтобы обувь и одежда тоже не источали своеобразных ароматов: для этого достаточно вовремя стирать вещи порошком с нейтральным запахом, мыть туфли и сбрызгивать их специальным дезодорантом. Важно помнить, что некачественные средства для стирки могут оставлять на вещах неприятный химический аромат, а лучшим решением станет средство без отдушек.

Если вы заметили, что ощущению свежести мешает запах ног, обратитесь к дерматологу — врач посоветует средства, которые решат проблемы потливости. Стойкий запах изо рта тоже поможет устранить только специалист: иногда кариес или проблемы с деснами провоцируют появление неприятного аромата.

Создать приятный аромат и ощущение свежести

Японцы считают, что лучший запах тела — его отсутствие. Поэтому они стараются устранить любые ароматы. Для этой цели можно воспользоваться методом страны восходящего солнца и принять ванну и душ одновременно: японцы моются под душем, используя пены, гели, скрабы, а затем ложатся в теплую ванну без химических средств, но с добавлением эфирных масел. Чтобы ощущение свежести шло изнутри, добавьте в рацион больше фруктов и овощей, не имеющих резкого аромата.