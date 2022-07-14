Женщина осталась с опухшим лицом после попытки убрать усы

Жительница Лондона Рейчел Додд решила избавиться от растительности над губой и подбородком с помощью лазера и осталась с опухшим лицом и шрамами. Об этом пишет The Sun.

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Женщина рассказала, что стала замечать активный рост усов и волос на подбородке после того, как ей диагностировали проблемы с яичниками. По данной причине она приобрела курс из шести процедур лазерной эпиляции, заплатив за него 700 фунтов стерлингов (около 48 тысяч рублей). Уточняется, что клинику ей порекомендовала подруга.

Британка отметила, что первый сеанс прошел успешно, однако во время второго она почувствовала сильную боль. «Специалист остановилась и сказала, что на моем лице образовались две белые шишки. Кроме того, она заверила меня, что покраснение после процедуры — это нормально. Тем не менее продолжать она не стала — лишь дала мне крем с алоэ вера от ожогов», — вспоминает она.

Придя домой, Додд заметила, что ее кожа покрылась волдырями. «Я уснула, а когда проснулась — увидела ужасные раны на лице, из которых сочился гной», — отметила она. Женщина рассказала, что процесс лечения и восстановления длился годами, и даже спустя шесть лет ее лицо покрыто заметными шрамами. «Я стала комплексовать по поводу своей внешности. Из-за этого я даже рассталась со своим мужчиной, по сей день я одна», — призналась британка.