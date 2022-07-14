7 секретов макияжа от визажиста «золотого века» Голливуда

Популярный визажист «золотого века» Голливуда Ида Гал-Ксизар поделилась советами идеального макияжа в условиях ограниченности ассортимента косметики. Как создать сногсшибательный образ, если у вас под рукой лишь парочка базовых средств рассказываем ниже.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Мастер своего дела охотно делится секретами безупречного голливудского макияжа, ведь она являлась консультантом таких брендов как Smashbox и Tom Ford. Сбежав из своей родной страны Венгрии в США, Ида стала работать на Всемирной известный бренд косметики Max Factor.

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Помада — лучшие румяна

Секрет естественного румянца голливудских звезд прост. Визажист рекомендует накрасить губы помадой, затем легонько провести по ним подушечками пальцев, после чего растереть краситель, чтобы помада стала не такой пигментированной и насыщенной. Если помада ближе к алому цвету, то рекомендуется нанести легкий румянец на выпуклую часть щечек, если к персиковому, то наиболее удачная зона нанесения — это скулы.

Лучшая подводка — тушь для ресниц

Раньше тушь выпускалась лишь в твердом виде, необходимо было лишь взять кисть и нарисовать идеально ровные стрелки. Этот совет актуален и до сих пор, если под рукой нет лайнера, возьмите скошенную кисть и нанесите необходимое количество туши на кисточку, особенно качественно будет держаться водостойкая тушь для ресниц. Идеально стойкие стрелки вам гарантированы.

База для губной помады из румян

Этот секретик Ида подглядела у одного из известнейших визажистов компании Max Factor. Необходимо нанести на всю поверхность губ смоченной кисточкой румяна, стоит уделить внимание и контуру губ, затем удобным способом нанести помаду. С помощью такой хитрости стойкость помады увеличивается в разы.

Блеск для губ — аналог хайлайтера

Кажется, что хайлайтер был давно изобретен, но это не так. Свежесть и сияние лица создавались вовсе не с помощью мелкодисперсных блесток, а самым простым блеском для губ, которой пришел на смену вазелину. Его наносили на скулы и даже косточку под бровью, чтобы сделать лицо более свежим. А еще блеск заменял средство для укладки бровей, такое вот многофункциональное средство

Нарисуйте родинки, чтобы скрыть изъяны

Ни для кого не секрет, что родинка переключает все внимание на себя и скрывает даже весомые изъяны внешности. В эпоху без филлеров и инъекций, это было особенно актуально. Для эффекта натуральности необходимо карандашом для бровей или глаз поставить точечку и слега придавить ее подушечками пальцев. Особенной популярностью пользовалась родинка «как у Мэрилин Монро»

Оранжевые тени для яркости глаз

Во времена старого Голливуда топовым цветом матовых теней являлись все оттенки оранжевого, такие как янтарный, золотой. Весь секрет состоит в том, что такие яркие тона смотрятся эффектно на любом цвете глаз, делают их контрастнее и более глубокими. Визажисты Max Factor практически повсеместно использовали оранжевые тени, а результат такого эксперимента всегда был обворожительным. Позднее Ида выпустила свою линейку косметики, где использовала модные солнечные оттенки.

Лайфхаки от визажиста

Возьмите за привычку выводить стрелки и наносить тени с открытыми глазами, так результат будет более очевиден. Если хотите сделать лицо более утонченным, нанесите на зону волос бронзер для затемнения, создастся эффект тени и лицо визуально будет казаться более худым.