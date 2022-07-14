7 секретов макияжа от визажиста «золотого века» Голливуда

Популярный визажист «золотого века» Голливуда Ида Гал-Ксизар поделилась советами идеального макияжа в условиях ограниченности ассортимента косметики. Как создать сногсшибательный образ, если у вас под рукой лишь парочка базовых средств рассказываем ниже.
Мастер своего дела охотно делится секретами безупречного голливудского макияжа, ведь она являлась консультантом таких брендов как Smashbox и Tom Ford. Сбежав из своей родной страны Венгрии в США, Ида стала работать на Всемирной известный бренд косметики Max Factor.
Секрет естественного румянца голливудских звезд прост. Визажист рекомендует накрасить губы помадой, затем легонько провести по ним подушечками пальцев, после чего растереть краситель, чтобы помада стала не такой пигментированной и насыщенной. Если помада ближе к алому цвету, то рекомендуется нанести легкий румянец на выпуклую часть щечек, если к персиковому, то наиболее удачная зона нанесения — это скулы.
Раньше тушь выпускалась лишь в твердом виде, необходимо было лишь взять кисть и нарисовать идеально ровные стрелки. Этот совет актуален и до сих пор, если под рукой нет лайнера, возьмите скошенную кисть и нанесите необходимое количество туши на кисточку, особенно качественно будет держаться водостойкая тушь для ресниц. Идеально стойкие стрелки вам гарантированы.
Этот секретик Ида подглядела у одного из известнейших визажистов компании Max Factor. Необходимо нанести на всю поверхность губ смоченной кисточкой румяна, стоит уделить внимание и контуру губ, затем удобным способом нанести помаду. С помощью такой хитрости стойкость помады увеличивается в разы.
Кажется, что хайлайтер был давно изобретен, но это не так. Свежесть и сияние лица создавались вовсе не с помощью мелкодисперсных блесток, а самым простым блеском для губ, которой пришел на смену вазелину. Его наносили на скулы и даже косточку под бровью, чтобы сделать лицо более свежим. А еще блеск заменял средство для укладки бровей, такое вот многофункциональное средство
Ни для кого не секрет, что родинка переключает все внимание на себя и скрывает даже весомые изъяны внешности. В эпоху без филлеров и инъекций, это было особенно актуально. Для эффекта натуральности необходимо карандашом для бровей или глаз поставить точечку и слега придавить ее подушечками пальцев. Особенной популярностью пользовалась родинка «как у Мэрилин Монро»
Во времена старого Голливуда топовым цветом матовых теней являлись все оттенки оранжевого, такие как янтарный, золотой. Весь секрет состоит в том, что такие яркие тона смотрятся эффектно на любом цвете глаз, делают их контрастнее и более глубокими. Визажисты Max Factor практически повсеместно использовали оранжевые тени, а результат такого эксперимента всегда был обворожительным. Позднее Ида выпустила свою линейку косметики, где использовала модные солнечные оттенки.
Возьмите за привычку выводить стрелки и наносить тени с открытыми глазами, так результат будет более очевиден. Если хотите сделать лицо более утонченным, нанесите на зону волос бронзер для затемнения, создастся эффект тени и лицо визуально будет казаться более худым.
Кто знает, возможно если бы Ида Гал-Ксизар жила в наше время, бы она стала знаменитым бьюти-блогером и записывала лайфхаки для женщин. Ведь даже тогда в условиях ограниченного ассортимента, у нее стоило поучиться профессионализму и находчивости.