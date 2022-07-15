Дерматолог рассказала, как защитить кожу на море

В Гидрометцентре рассказали, что на курортах России 14 июля установилось высокое ультрафиолетовое излучение. 15-го оно распространится на весь юг страны.

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Вместе с экспертами разбираемся, как защитить свою кожу на отдыхе.

Превышает опасный порог

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что 14 июля в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около семи единиц.

Синоптик добавил, что 15 июля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уровень солнечной активности будет достигать семь-восемь единиц. Ранее выяснилось, что Сочи стал самым популярным направлением у туристов в период с 1 июля по 30 сентября. Из городов России туда покупается примерно каждый пятый авиабилет.

Как защитить кожу?

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с Москвой 24 предупредила, что тем, кто собирается отдохнуть в южных регионах России, необходимо воздержаться от прогулок с 11:00 до 16:00. Загорать и отдыхать на пляже можно до или после этого времени. Если человеку все-таки предстоит выходить из дома, то необходимо надеть одежду, закрывающую ноги, руки и лицо, продолжает врач.

"Накиньте рубашку с рукавом и наденьте юбку подлиннее. На голове обязательно должна быть кепка или шляпа, чтобы защитить лицо от солнечных лучей. По возможности нужно как можно больше находиться в тени. И, конечно же, пользоваться кремом с высоким солнцезащитным фактором", – объяснила Скорогудаева.