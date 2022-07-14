Наращенные ресницы и какими они бывают

Сегодня мы можем выбрать свою идеальную процедуру для ресниц. Кому-то ближе ламинирование, которое избавит от необходимости постоянно подкрашивать ресницы с утра, а кто-то предпочитает наращивание, с помощью которого можно практически забыть о макияже глаз. Однако многие девушки отправляются в салон, совершенно не понимая, что их ждет и какой тип ресниц вообще стоит рассмотреть. Мы решили помочь вам и составили небольшой гайд для новичков в вопросе наращивания ресниц.

Фото: WomanHit WomanHit

Какими вообще бывают наращенные ресницы

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Короткие ресницы Чаще всего к коротким ресницам относят ресницы до 9 мм. Такую длину выбирают в тех случаях, когда необходимо уплотнить собственный ресничный ряд, так как далеко не все могут похвастаться густыми и равномерными ресницами, и именно такая скромная длина решает эту проблему. Правда, драматический эффект с ее помощью, естественно, создать нельзя.

Средние ресницы

В этом случае мы уже говорим о ресницах длиной до 13 мм. Как правило, эту длину запрашивает большинство женщин. С помощью этих ресниц можно создать натуральный эффект, при этом вам не понадобится дополнительно тушь для ресниц. Однако они уже чуть тяжелее коротких, а потому выбирать их может женщина, у которой собственные ресницы не нуждаются в укреплении.

Длинные ресницы

К длинным ресницам мы относим ресницы до 16 мм. Они уже не будут смотреться натурально, их выбирают, чаще всего, девушки творческих профессий, которые не стремятся к естественности. К слову, такая длина уже не так удобна в повседневной жизни, а потому требует большего внимания и ухода.

Какой бывает изгиб

Еще один важный момент, с которым стоит ознакомиться еще до того как вы перешагнете порог салона.

Изгиб J. Является самым маленьким и часто его выбирают те, кому нужно лишь слегка приподнять собственные реснички.

Изгиб B. И снова небольшой изгиб, подходящий девушкам, которые не жалуются на собственные ресницы и хотят лишь немного усилить натуральный эффект.

Изгиб С. Самый популярный изгиб. С его помощью можно не просто создать эффектный взгляд, но и скорректировать форму глаза, что привлекает очень многих девушек с асимметрией.

Изгиб D. Данный изгиб выбирают, как правило, девушки с нависшим веком. При этом его могут рассматривать и девушки с длинными прямыми ресницами, которым не хватает объема.