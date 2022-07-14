Обруганная за «утиные губы» девушка показала лицо до пластики

Обруганная за «утиные губы» блогерша Эви (фамилия неизвестна) из США показала лицо до пластики. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша рассказала, что мужчины в ее окружении считают непривлекательными девушек, скорректировавших внешность с помощью косметологов. Так, по ее словам, они неоднократно называли увеличенные с помощью филлеров губы утиными.

В то же время американка уточнила, что сама делала подобную процедуру, и на размещенных кадрах продемонстрировала свои объемные губы. Кроме того, она выложила старое школьное фото, на котором запечатлена до указанной трансформации. На снимке видно, что верхняя губа блогерши значительно тоньше нижней.

В свою очередь зрители поддержали девушку, сделав ей комплименты.

«Ты красива в обоих случаях», «Ты и ранее была милой», «Мой бойфренд говорил так же, но теперь ему нравится моя пластика. Парни сами не знают, чего хотят»,

— прокомментировали они.