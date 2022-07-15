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1 час назад

Как избавиться от синдрома стервозного лица

WomanHit.ru

В реальности человек может оказаться настоящей «милашкой».

Как избавиться от синдрома стервозного лица
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы наверняка знаете людей, которым постоянно задают вопросы вроде «Чего такая серьезная?», «Что-то случилось?», «А почему не улыбаешься?» и т. п. А в реальности у человека может быть все в порядке, однако выражение его лица постоянно дает повод окружающим задать неудобный вопрос. Такое состояние называется синдромом стервозного лица, когда мышцы лица чрезмерно напряжены, но дело вовсе не в том, что человек внезапно приуныл. Мы решили выяснить, можно ли что-то с этим сделать, чтобы подобные вопросы о самочувствии перестали быть частью вашего дня, если синдромом стервозного лица страдаете вы.

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Работаем с эмоциями

Как мы уже говорили, грустное или жесткое выражение лица в таких случаях редко связано с настроением. Тонкие губы, невыраженный взгляд, опущенные уголки рта и мимические морщинки как раз и дают эффект, который так привлекает не слишком вежливых людей. Однако излишнее напряжение мышц поддается корректировке. Чаще всего речь идет о внутреннем напряжении и гиперконтроле своей мимики. Чем больше вы напрягаетесь, тем жестче будет ваше выражение лица. Постарайтесь освоить релакс-практики, которые помогут снять мышечное напряжение. Идеально, если вы превратите подобные расслабляющие процедуры в вечерний ритуал, который помогает избавиться от негатива, получаемого в течение дня.

Изменение прикуса

Нередко люди с подобным синдромом испытывают серьезные проблемы с прикусом или с зубами в принципе. Правильный прикус — большая работа с привлечением специалиста, а потому, если вы узнали себя, стоит заняться проработкой эстетики. Современная стоматология предлагает широкий выбор техник по восстановлению красивой улыбки, а когда вы не стесняетесь улыбаться и уверены в красоте своих зубов, напряжение автоматически уходит и лицевые мышцы в нижней части перестают пребывать в состоянии гипертонуса.

Делаем массаж

Не всегда удается побороть «злое» выражение с помощью психологических практик и контроля своего мышления. В этой ситуации на помощь приходит массаж. Как правило, самый эффективный массаж осуществляет исключительно специалист, так как самостоятельно провести процедуру может далеко не каждый. Кроме того, сам поход на такую приятную процедуру — уже релакс, особенно если вы будете сочетать массаж лица с другими спа-процедурами. Но если вы рискнете расслабиться самостоятельно, обязательно изучите расположение массажных линий, чтобы не усугубить состояние кожи и мышц на и так серьезном лице.

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