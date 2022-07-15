Как избавиться от синдрома стервозного лица

В реальности человек может оказаться настоящей «милашкой».

Вы наверняка знаете людей, которым постоянно задают вопросы вроде «Чего такая серьезная?», «Что-то случилось?», «А почему не улыбаешься?» и т. п. А в реальности у человека может быть все в порядке, однако выражение его лица постоянно дает повод окружающим задать неудобный вопрос. Такое состояние называется синдромом стервозного лица, когда мышцы лица чрезмерно напряжены, но дело вовсе не в том, что человек внезапно приуныл. Мы решили выяснить, можно ли что-то с этим сделать, чтобы подобные вопросы о самочувствии перестали быть частью вашего дня, если синдромом стервозного лица страдаете вы.

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Как мы уже говорили, грустное или жесткое выражение лица в таких случаях редко связано с настроением. Тонкие губы, невыраженный взгляд, опущенные уголки рта и мимические морщинки как раз и дают эффект, который так привлекает не слишком вежливых людей. Однако излишнее напряжение мышц поддается корректировке. Чаще всего речь идет о внутреннем напряжении и гиперконтроле своей мимики. Чем больше вы напрягаетесь, тем жестче будет ваше выражение лица. Постарайтесь освоить релакс-практики, которые помогут снять мышечное напряжение. Идеально, если вы превратите подобные расслабляющие процедуры в вечерний ритуал, который помогает избавиться от негатива, получаемого в течение дня.

Изменение прикуса

Нередко люди с подобным синдромом испытывают серьезные проблемы с прикусом или с зубами в принципе. Правильный прикус — большая работа с привлечением специалиста, а потому, если вы узнали себя, стоит заняться проработкой эстетики. Современная стоматология предлагает широкий выбор техник по восстановлению красивой улыбки, а когда вы не стесняетесь улыбаться и уверены в красоте своих зубов, напряжение автоматически уходит и лицевые мышцы в нижней части перестают пребывать в состоянии гипертонуса.

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