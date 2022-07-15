Истории успеха самых знаменитых ангелов Victoria's Secret

Вчера вышел документальный сериал «Victoria's Secret: Ангелы и демон» режиссера Мэтта Тирнауэра. Это глобальный экскурс по истории бренда: интервью с экс-ангелами, которые рассуждают о влиянии эстетики бренда на обычных девушек, а также подробности скандала с бывшим директором по маркетингу (его обвиняли в насилии). Под шумок вспоминаем биографии самых известных ангелов Victoria's Secret.

Фото: Super.ru Super.ru

Адриана Лима

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В детстве маленькая Адриана мечтала стать педиатром, а на подиум даже не засматривалась. Но уже в 15 лет получила титул «Супермодель Бразилии». И закрутилось-завертелось. Потом был переезд в Нью-Йорк, контракт с Elite Model Management и Victoria’s Secret (в 1999 году). Семь раз Лима удостаивалась звания «Самая сексуальная модель» по версии models.com. Сложила свои крылья, став экс-ангелом Victoria’s Secret, Адриана в 2018 году, решив посвятить себя семье. Сейчас супермодель растит двоих детей, занимается благотворительностью, а на днях стала инвестором и глобальным партнером компании Dogpound. Среди клиентов фитнес-клубов этого бренда Хью Джекман и сама же Адриана уже много лет. Мы, признаться, согласны с тем, что Лима — одна из красивейших женщин мира, и всегда особенно симпатизировали этому «ангелу».

Роузи Хантингтон-Уайтли

Англичанка планировала работать специалистом по связям с общественностью в лондонском модельном агентстве Profile Models, но оттуда поступило встречное предложение — стать манекенщицей. Дебютировав на подиуме Нью-йоркской недели моды в 2004 году, Роузи впоследствии появлялась на показах и в рекламе почти всех ведущих брендов. В роли ангела Victoria's Secret она выступала четыре года: с 2006 по 2010 год. Позднее Роузи снималась в кино: в фильмах «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» и «Безумный Макс. Дорога ярости» . Сейчас у супермодели двое детей и знаменитый муж Джейсон Стэтхем: любоваться на их семейные снимки в Инстаграме (запрещен в РФ) — сплошное удовольствие. Подпишитесь на страницу Роузи, если еще не: там красиво.

Миранда Керр

Миранда стала первой австралийкой в числе ангелов Victoria's Secret. И хотя у нее уже был серьезный опыт моделинга, мировую известность ей принес именно контракт с VS. На счету Керр внушительное количество обложек лучших глянцевых журналов мира: в этом она одна из рекордсменок. С брендом Victoria's Secret Миранда рассталась в 2013 году. К тому времени, с 2009 года, у нее уже вовсю процветал собственный бизнес — марка органической косметики Kora Organics. Миранда — мама троих детей и супруга основателя Snapchat Эвана Шпигеля. Мы же дали бы Миранде еще и титул «Мисс ЗОЖ»: ее бьюти-рутина — недостижимая высота. Девушка признается, что невероятно дисциплинированно ухаживает за кожей и также занимается спортом, медитирует с 18 лет и фанатично следит за питанием. Просто ангел во плоти.

Ирина Шейк

Уроженку Челябинской области Ирину Валерьевну Шайхлисламову заметил тот же модельный скаут, что открыл Наталью Водянову и Евгению Володину. Карьера Ирины развивалась стремительно. Помимо подиума девушка регулярно появлялась в рекламе La Perla, Giorgio Armani, Givenchy, Alberta Ferretti и многих других именитых брендов. Дебют Ирины на показе Victoria's Secret состоялся в 2016 году в Париже. Модному сообществу он запомнился тем, что супермодель дефилировала, будучи беременной. Личная жизнь Ирины не менее яркая: с 2010 по 2015 год она была возлюбленной футболиста Криштиану Роналду, а позднее ее связывали романтические отношения с актером Брэдли Купером. Пара рассталась, у них есть совместная дочь Лея де Сцен Шейк-Купер. О небывалой народной любви к Ирине Шейк свидетельствуют и такие факты: она является одним из персонажем компьютерной игры Need for Speed: The Run, а еще супермодель в одной из своих песен упоминает Канье Уэст. Помните ту самую фразу: I wanna see Irina Shayk next to Doutzen? Да-да, пожалуйста, больше фото Ирины Шейк на подиумах, билбордах, кино и далее везде.

Жизель Бундхен

Все шло к тому, что Жизель станет профессиональной спортсменкой: она делала успехи в волейболе. Но уже в 14 лет начала работать моделью, а в 19 заступила на должность ангела Victoria's Secret. Жизель стала едва ли не самой титулованной моделью за всю историю. Девять лет, с 2004 по 2013 год, бразильянка с немецкими корнями удерживала официальное звание самой высокооплачиваемой манекенщицы в мире. Более того, даже попала в Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу. За один только 2014 год супермодель заработала 47 млн долларов. Причем 80% годового дохода, как утверждается, приносил контракт с Victoria's Secret. Cо временем Жизель стала испытывать дискомфорт от появления на публике в нижнем белье и устала от бесконечных перелетов. В 2006 году она отказалась продлять сотрудничество с брендом и впоследствии ни разу об этом не пожалела. Любопытно, что с будущим мужем, игроком в американский футбол Томом Брэди, Жизель познакомил маркетинг-директор компании Victora's Secret. Он устроил для спортсмена и модели свидание вслепую. Карьеру манекенщицы гордость Бразилии завершила в 2015 году, заявив, чтоб сделать это просит ее тело. В настоящее время Жизель счастлива в браке, воспитывает двоих детей и владеет маркой нижнего белья. Чуть не забыли! Нам Жизель запомнилась еще и романом с любимым ДиКаприо. В тот период их фото не сходили со страниц всех изданий мира — красота зашкаливала, помните?

Летиция Каста

Француженку Летицию Каста по праву называют самым почетным ангелом Victoria's Secret. Девушка обрела знаменитые крылья в 18 лет и тут же взлетела вверх по карьерной лестнице. Потом уже было все: и глянцевые обложки, и бесконечные дефиле на показах, и череда контрактов с модными и косметическими гигантами. Все же помнят Летицию в качестве амбассадора L'Oreal Paris? Менее ярким, чем модельная карьера, но тем не менее заметным было появление Летиции на киноэкране. Дебют состоялся в 1999 году в картине «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Ну а полная фильмография актрисы состоит из 25 фильмов! Среди них особенно выделяется «Генсбур. Любовь хулигана», в котором супермодель сыграла Брижит Бардо. В 2017 году Летиция Каста вышла замуж за французского актера Луи Гарреля, и два года назад у них родился сын. От предыдущих отношений у супермодели есть еще трое детей. Маловато все равно, мы считаем: пусть красивых людей на планете будет еще больше!

Каролина Куркова