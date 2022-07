Истории успеха самых знаменитых ангелов Victoria's Secret

Адриана Лима

Роузи Хантингтон-Уайтли

Миранда Керр

Ирина Шейк

Уроженку Челябинской области Ирину Валерьевну Шайхлисламову заметил тот же модельный скаут, что открыл Наталью Водянову и Евгению Володину. Карьера Ирины развивалась стремительно. Помимо подиума девушка регулярно появлялась в рекламе La Perla, Giorgio Armani, Givenchy, Alberta Ferretti и многих других именитых брендов. Дебют Ирины на показе Victoria's Secret состоялся в 2016 году в Париже. Модному сообществу он запомнился тем, что супермодель дефилировала, будучи беременной. Личная жизнь Ирины не менее яркая: с 2010 по 2015 год она была возлюбленной футболиста Криштиану Роналду, а позднее ее связывали романтические отношения с актером Брэдли Купером. Пара рассталась, у них есть совместная дочь Лея де Сцен Шейк-Купер. О небывалой народной любви к Ирине Шейк свидетельствуют и такие факты: она является одним из персонажем компьютерной игры Need for Speed: The Run, а еще супермодель в одной из своих песен упоминает Канье Уэст. Помните ту самую фразу: I wanna see Irina Shayk next to Doutzen? Да-да, пожалуйста, больше фото Ирины Шейк на подиумах, билбордах, кино и далее везде.