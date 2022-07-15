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1 час назад

Врач перечислила простые способы выглядеть моложе

Lenta.ru

Сон и уход за собой продлевают молодость, утверждает семейный врач Томи Митчелл. Простые способы выглядеть моложе эксперт перечислила в интервью изданию Eat This, Not That!

Врач перечислила простые способы выглядеть моложе
Фото: UnsplashUnsplash

Митчелл советует регулярно увлажнять кожу и избавляться от омертвевших клеток эпидермиса.

«Отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки и способствует их обновлению, придавая коже свежий и более молодой вид», — поясняет она.

Врач отмечает, что под действием ультрафиолета кожа стареет быстрее.

«Длительное воздействие ультрафиолета может привести к раку кожи, преждевременному старению и другим серьезным проблемам со здоровьем. Вот почему так важно использовать крем от загара каждый день, даже в пасмурные дни», — говорит она.

Митчелл напоминает, что одну из основных ролей в поддержании здоровья и молодости играют полноценный сон и сбалансированное питание. По ее словам, полноценный отдых необходим для выработки коллагена, благодаря которому кожа выглядит упругой и молодой, а фрукты и овощи, содержащие антиоксиданты, помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.

«Если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела наилучшим образом, включите в свой рацион больше здоровой пищи, такой как лосось, авокадо, черника, куркума и шпинат», — рекомендует она.

Главным врагом молодости и здоровья врач назвала курение. По ее словам, эта вредная привычка уменьшает приток крови к коже и ускоряет появление морщин.

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