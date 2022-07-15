Как правильно выбрать солнцезащитный крем?

Разгар июля — середина знойного летнего периода, сезона отпусков, пляжа, солнца, моря, радости и эндорфинов. Все бы ничего, но испортить наш отдых могут покраснения и ожоги после солнечных ванн. Как же избежать этого, какой защитный крем выбрать?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Елена Ломанова, врач косметолог — дерматовенеролог, главный врач медицинского центра «Тонус Центр+». Конечно, все уже наслышаны (в том числе по рекомендации косметологов) о том, что обязательно нужно наносить крем с spf перед выходом на солнце, не злоупотреблять пребыванием на открытых солнечных площадках, загорать в безопасное время, не спать на пляже. Насыщенный ровный загар это красиво, но не полезно, после таких солнечных ванн нам обеспечены пигментные пятна, усиление сосудистого рисунка, появление новых родинок, углубление морщин и складок, сухость кожи и т.д. Солнцезащитный крем и правильно подобранный состав таких средств поможет избежать и предотвратить негативные последствия!

Видео дня

Есть два вида уф-фильтров: химические и физические, действие у них примерно одно, но воздействие на кожные покровы разное.

Химические фильтры очень хорошо защищают кожу, но имеют ряд негативных воздействий на организм человека. Такие вещества влияют на гормональный фон, часто вызывают аллергические реакции (которые обычно возникают через 30 минут после нанесения), наносят вред беременным, очень долго не выводятся из организма. Поэтому очень важно читать состав крема! Как с сахаром — производители пишут на этикетке «без сахара», но если вы возьмете и прочитаете состав такого продукта, то увидите, что за красивыми и непонятными названиями, кроется тот же самый сахар.

Здесь похожая история, не поленитесь почитать состав, если там присутствуют такие вещества, как бензофенон, оксибензон, этилгексил, октокрилен — не стоит покупать данный товар. Эти вещества опасны для нашей кожи и кожи детей, которую мы тщательно и обильно защищаем. Химические средства очень токсичны, вызывают аллергию, мутации, гормональные сбои, влияют на репродуктивную систему, легко попадают в кровоток, обладают канцерогенным эффектом. И самое страшное, что все эти химические фильтры в огромном количестве содержатся даже в очень дорогих кремах. Еще одно химическое вещество часто входящее в состав крема — глицерол (трехатомный спирт). Он хорошо удерживает влагу и во многом улучшает гидробаланс кожи, но при очень сухом воздухе данное вещество играет злую шутку — притягивает всю воду из вашей же кожи и обезвоживает ее. Гидрохинон — еще один вредный компонент. Несмотря на то, что часто в составе средств от пигментации есть это средство, во время инсоляции гидрохинон выступает как фотосенсибилизирующее вещество, простым языком кожа при соприкосновении с ним будет более уязвима к уф-лучам, что может привести к появлению стойкой пигментации. Во-многих странах гидрохинон запрещен, но в США и России данный компонент используют.

Более безопасны spf кремы с физическими фильтрами. Эти вещества работают как отражатели, они не поглощают, а отражают солнечные лучи, эти средства природного происхождения и находятся на поверхности кожи, не проникая глубоко.

Диоксид цинка (CI 77891, titanium peroxide, pigment white 6). Оксид титана (названия в кремах: CI 77947, nogenol, pigment white 4, zinc gelatin).

Перечисленные компоненты хорошо защищают кожу от уф-воздействия и не вызывают побочных эффектов. Из положительных моментов помимо солнцезащитного эффекта: оксид цинка уменьшает воспаление, снижает салоотделение, уменьшает жирность кожи и борется с акне. Помимо этого обладают гипоаллергенным действием, могут использоваться как для детей, так и для аллергиков. При выборе крема конечно же важно выбирать фильтры с физическими факторами защиты. Если вы постоянно живете в жарком климате — надо обратить внимание на смешанные составы, чтобы обеспечить стойкую защиту. Если не удается найти кремы только с физическими фильтрами, то выбирайте те, где физические фильтры стоят на первом месте, а химические ближе к концу перечня всех ингредиентов. Выбирайте водостойкий крем или тот, где в составе присутствует воск.

Кремы с натуральными маслами могут вызвать дополнительный ожог , а кислоты — дать еще более выраженную пигментацию.

Несомненно пребывание на солнце с spf защитой крайне важно, она снижает риск раковых (в частности меланомы) поражений кожи, возникновения быстрого старения (фотостарения). Не пренебрегайте этикеткой, обязательно читайте состав и выбирайте проверенные вашим врачом-косметологом средства. Иначе любой крем может сыграть обратный эффект и защищать от уф-лучей кожу вы будете, но общее воздействие на организм может быть очень опасным.

Чем отличаются spf 15 от 50?

Эти цифры обозначают время безопасного нахождения на солнце до того момента, как вы обгорите. Например, spf 15 умножаем на 5 — получаем 75 минут. Это то время, когда вы безопасно можете находиться под уф-излучением и не получите солнечных ожогов. Но эти цифры условны, стоит учитывать в первую очередь фототип кожи, склонность к гипер- или гипопигментации, поэтому рекомендовано — летом spf 30 или 50, но помните, что необходимо максимально защищать зоны повышенной пигментации, воспаления, шелушения. И тщательно читать состав. Обладателям белой мраморной кожи с множественными веснушками необходим более высокий spf — 30/50. А вот защита от УФ-лучей практически одинакова при любом spf: SPF 20 защищает от УФ-лучей на 96%, с SPF 30 — на 97,4%, с SPF 50 — на 97,6%.

Итак, резюмируем правила при выборе солнцезащитного крема:

Читаем состав Консультируемся с косметологом-дерматологом Выбираем физические фильтры Покупаем водостойкие кремы Наносим за 10—15 минут до выхода на солнце

NotaBene! Ни один крем не спасет вас от нежелательных последствий, если вы загораете под прямыми солнечными лучами и проводите на солнце целый день, при этом пьете мало жидкости, наносите усилители загара.