Визажистка раскрыла черты безвкусного женского образа

Российская визажистка и стилистка Марина Гуторова раскрыла черты безвкусного женского образа. Комментарий эксперта приводит Marie Claire.

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Так, в список попали несочетающаяся с образом прическа и нанесенный днем вечерний макияж, который подразумевает насыщенный контуринг лица и яркий акцент на глазах. «При использовании этих приемов в дневном макияже есть все шансы выглядеть вульгарно», — отметила собеседница издания.

Кроме того, испортить внешний вид способны несвежий маникюр и наращенные ресницы, добавила Гуторова. «Ресницы-веера, достающие до бровей, говорят о плохом вкусе, дешевят образ и, как правило, раздражают мужчин», — пояснила она.

В то же время визажистка призвала отказаться от макияжа с акцентом на всех частях лица сразу, а также от нанесения на проблемную кожу косметических средств со слишком плотной текстурой. Последние, по словам специалистки замазывают покраснения, но при этом подчеркивают неровности.