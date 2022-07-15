Фрукты и овощи красного и оранжевого цвета могут повышать защитные свойства кожи перед солнечными ожогами и ускорять процесс регенерации. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на врача Меган Росси, рассказавшую об этом в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

«Хотя использование солнцезащитного крема жизненно важно, то, что вы едите, тоже может защитить вас от ультрафиолетовых лучей благодаря содержанию защищающих кожу веществ — ликопина и бета-каротина, которые содержатся в таких фруктах и овощах, как грейпфрут, арбуз, папайя, перец красного цвета и помидоры», — написала врач.

Она привела исследование, согласно которому «те, кто ел 40 граммов томатной пасты с оливковым маслом каждый день в течение 10 недель, получали на 40% меньше серьезных солнечных ожогов, чем те, кто этого не делал».

По словам врача, ликопин также повышает защитные свойства кожи перед другими факторами окружающей среды — в частности, загрязнением воздуха.