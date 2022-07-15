Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Помидоры назвали овощем, повышающим защитные свойства кожи перед ультрафиолетом

Газета.Ru

Фрукты и овощи красного и оранжевого цвета могут повышать защитные свойства кожи перед солнечными ожогами и ускорять процесс регенерации. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на врача Меган Росси, рассказавшую об этом в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Помидоры назвали овощем, повышающим защитные свойства кожи перед ультрафиолетом
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

«Хотя использование солнцезащитного крема жизненно важно, то, что вы едите, тоже может защитить вас от ультрафиолетовых лучей благодаря содержанию защищающих кожу веществ — ликопина и бета-каротина, которые содержатся в таких фруктах и овощах, как грейпфрут, арбуз, папайя, перец красного цвета и помидоры», — написала врач.

Она привела исследование, согласно которому «те, кто ел 40 граммов томатной пасты с оливковым маслом каждый день в течение 10 недель, получали на 40% меньше серьезных солнечных ожогов, чем те, кто этого не делал».

По словам врача, ликопин также повышает защитные свойства кожи перед другими факторами окружающей среды — в частности, загрязнением воздуха.

Ранее нутрициолог Уоллес раскритиковала фитнес-пудинг Кортни Кардашьян.

Красота,Кортни Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители