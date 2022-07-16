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1 час назад

Эксперты рассказали, как избавиться от синяков под глазами

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Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание при использовании косметики и какие продукты обещают естественный результат.

Эксперты рассказали, как избавиться от синяков под глазами
Фото: ru.freepik.comru.freepik.com

Причиной темных кругов под глазами могут являться бессонные ночи, а также нехватка питательных веществ. Виновником появления синяков под глазами может быть стресс, курение и алкоголь, а также заболевания внутренних органов. Эксперты рекомендуют обращаться к медикам при частых проявлениях кругов под глазами.

В борьбе с темными кругами, поможет использование небольшого количества косметики. Консилер – это средство для макияжа, которое можно использовать, чтобы скрыть круги под глазами, покраснения и несовершенства кожи. Консилер должен быть на один тон светлее собственного тона кожи. Врачи не рекомендуют наносить на кожу большее количество косметики.

Также возможно избавиться от синяков под глазами без использования макияжа. Положите два ломтика огурца на закрытые глаза. Овощ увлажняет кожу и дарит приятную свежесть. Это способствует осветлению темных кругов благодаря прохладе.

Эксперты рекомендуют прибегать к легкому массажу. Прикосновения в области между внешним краем глаза и переносицей будут стимулировать кровообращение, рассказали эксперты портала Kadinvekadin.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

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