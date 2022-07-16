Как правильно подготовить кожу к загару, и как ее защитить от солнца

Хорошо увлажненная и упругая кожа — залог ровного загара, а также профилактика появления пигментных пятен. Наиболее заметный и быстрый результат можно получить после курса биоревитализации.
Биоревитализация восстанавливает клеточную структуру и нормализует водный баланс кожи. Препарат российского производства REVI на основе гиалуроновой кислоты и трегалозы — мощного антиоксиданта обладает сильнейшими восстанавливающими свойствами:
нормализует выработку меланина защищает от обезвоживания защищает от повреждения ультрафиолетовым излучением приводит к нормализации синтеза меланина и его накопления в коже.
Как результат — усиливается иммунитет кожи к ультрафиолетовому воздействию и не происходит активного пигментообразования.
Также дерматологи рекомендуют летом не забывать о правилах защиты от солнца:
Старайтесь не находится под прямыми солнечными лучами, а на пляже раскрывайте зонт или садитесь на теневой стороне. Даже в тени вы получите загар, но обезопасите себя от негативного воздействия солнца; Избегайте пребывания на солнце в часы активности: с 10 до 16 часов. Помните про "правило тени": если она короткая, немедленно прячьтесь от солнца; На пляже носите шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Шляпа защитит лицо, шею и уши, а очки обеспечивают защиту от УФ-А и УФ-Б лучей на 99%-100%, это в значительной мере уменьшает вредное воздействие солнца на глаза; Пользуйтесь солнцезащитным средством с высоким уровнем защиты от лучей А и В, информация об этом есть на упаковке, и обновляйте его каждые 1,5-2 часа или каждый раз после купания, игры или работы на открытом солнце.