Как правильно подготовить кожу к загару, и как ее защитить от солнца

Старайтесь не находится под прямыми солнечными лучами, а на пляже раскрывайте зонт или садитесь на теневой стороне. Даже в тени вы получите загар, но обезопасите себя от негативного воздействия солнца; Избегайте пребывания на солнце в часы активности: с 10 до 16 часов. Помните про "правило тени": если она короткая, немедленно прячьтесь от солнца; На пляже носите шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Шляпа защитит лицо, шею и уши, а очки обеспечивают защиту от УФ-А и УФ-Б лучей на 99%-100%, это в значительной мере уменьшает вредное воздействие солнца на глаза; Пользуйтесь солнцезащитным средством с высоким уровнем защиты от лучей А и В, информация об этом есть на упаковке, и обновляйте его каждые 1,5-2 часа или каждый раз после купания, игры или работы на открытом солнце.